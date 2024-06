El juego de azar al que le apuestan millones de colombianos y no saben que es ilegal

Durante años las autoridades han intentado frenar este juego de manera infructuosa, tiene mayor acogida en la región caribe. Coljuegos ha sido claro al manifestar que el juego tradicional oriental no cuenta con reglamentación vigente en el país y, por lo tanto, no puede ser ofertado por ningún operador en el territorio colombiano.

Marco Emilio Hincapié presidente de Coljuegos destacó que, de acuerdo con la junta directiva de la entidad, el Keno no se incluye dentro de la categoría de juegos por Internet de premio inmediato, razón por la cual no está autorizada la explotación de cualquier modalidad de juego similar, ni de forma virtual ni localizada.

Ya se presentó ante la junta directiva el reglamento del juego. Actualmente, dicha junta determinó mediante el Acuerdo 06 de 2023 que no es una modalidad de premio inmediato y, hasta tanto no se reglamente y se adjudique, no tiene fundamento jurídico para operar.