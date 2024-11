¿El presidente Petro se quedó con la Corte Constitucional? Experto jurista explica con cuentas en mano

SEMANA: ¿Por qué es tan importante la elección de magistrado de la Corte Constitucional que se dio este martes?

Juan Manuel Charry (J. M. C.): Antes de entrar en ese detalle, quisiera decir que lo que vimos en esta elección fue esencialmente una puja entre el Gobierno y la oposición. Estaba en juego si quedaba un magistrado más próximo al Gobierno o más próximo hacia los sectores que no comulgan hoy con la Casa de Nariño. Pero comento esto porque quiero hacer la salvedad de que los magistrados no se deben calificar simplemente como simpatizantes u opositores del gobierno de turno. Muchas veces han sido incluso postulados por el presidente y se han separado de la posición gubernamental. Han declarado inconstitucionales, desde medidas de emergencias, hasta proyectos bandera y la misma reelección presidencial.

SEMANA: ¿Cómo son las mayorías hoy en la Corte Constitucional?

J. M. C.: Yo diría que en este momento, hay cinco magistrados que se podrían calificar como más cercanos al establecimiento y unos cuatro magistrados con matices de tendencia progresista.

Los sectores políticos cercanos al gobierno celebraron la elección de Miguel Polo | Foto: SEMANA.

SEMANA: ¿Quiénes están en cada uno de esos grupos?

J. M. C.: Advirtiendo que se trata de una calificación simplista, veo en el primer grupo a Cristina Pardo, a Jorge Enrique Ibáñez, a José Fernando Reyes y a Paola Meneses. No tengo muy clara la posición de Natalia Ángel. Y diría que los demás tienen una tendencia en mayor o menor grado de progresistas. Personas como Vladimir Fernández es clarísimo que se identifican con el gobierno actual. Él, por ejemplo, fue su secretario jurídico y diría que los que fueron nominados durante el gobierno Santos, en la coyuntura de negociaciones de paz, son de una tendencia también progresista, pero más moderada.

"Los magistrados no son de los gobiernos. Sus periodos son de ocho años, y a los gobiernos les pasa su cuarto de hora". | Foto: juan carlos sierra-semana

SEMANA: ¿El magistrado saliente, Antonio José Lizarazo, en dónde estaba?

J. M. C.: Él hizo parte de las negociaciones de paz ayudando a Humberto de la Calle. Fue nominado por el Consejo de Estado, pero lo consideraría cercano a Juan Manuel Santos. Y simpatizante del proceso de paz. Yo lo calificaría como un progresista moderado, pues si la palabra progresista fuera la correcta.

SEMANA: Hay una sensación de que esta terna que hizo el Consejo de Estado es conservadora. ¿Usted lo ve así?

J. M. C.: Sí. El Consejo de Estado se podría decir que hizo una terna conservadora, no de partido, sino de tendencia conservadora, de posición ideológica, donde no había ningún abiertamente gobiernista.

SEMANA: ¿En este momento el hecho de que llegue un magistrado, al que tildan de ser cercano al Gobierno, logra que Petro tenga mayorías en la Corte?

J. M. C.: No, en mi opinión no la cambia, porque la persona saliente yo creo que tenía cierta afinidad con el Gobierno, pues una afinidad moderada. Creo que el punto central será el estudio de las medidas que se toman en situaciones de excepción. Entonces diría que el magistrado saliente que llegó en la época de Juan Manuel Santos y que participó en el proceso de paz es una persona que simpatiza con ese tipo de medidas excepcionales. La persona que llega, al parecer, es un hombre con posición conservadora que tendría el apoyo gubernamental y podría tener alguna afinidad o alguna posición moderada, afín al Gobierno, dentro del marco constitucional. Entonces, no creo que cambie mucho. Cambió un moderado por otro moderado.

"Yo diría que en este momento, hay cinco magistrados que se podrían calificar como más cercanos al establecimiento y unos cuatro magistrados con matices de tendencia progresista". | Foto: Presidencia

SEMANA: ¿En los temas que tiene la Corte qué viene importante?

J. M. C.: Están los temas de paz y las grandes reformas del Gobierno en salud, pensiones y otras cosas. Pero como le dije, para mí, el punto más sensible es el uso de las facultades extraordinarias y la declaratoria de estados excepcionales en época de elecciones. Y todo ese ruido que hubo hace unos meses de asamblea constituyente. En los otros temas veo menos riesgos.

SEMANA: ¿Qué temas le ha tumbado la Corte Constitucional a Petro?

J. M. C.: El tema de la declaratoria de emergencia económica y social de La Guajira, algunos aspectos de la reforma tributaria, el Código Electoral. Diría que ha sido una corte independiente porque también le ha pasado algunas otras cosas.

SEMANA: ¿Cómo cuáles?

J. M. C.: Como la paz total, la Ley del Plan (con algunas excepciones), y el Ministerio de la Igualdad, que si bien lo declaró inconstitucional, difirió los efectos prácticamente para finales de este gobierno.

SEMANA: ¿Qué cambios vienen para la Corte Constitucional?