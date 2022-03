El revolcón que propone Gustavo Petro para mejorar la seguridad en Colombia

“La seguridad humana” es el nombre con el que el precandidato del Pacto Histórico bautizó su propuesta de seguridad, en la que propone un revolcón no solo a muchas de las políticas que se manejan hoy en esta materia en el país, sino también a la forma en que se miden los indicadores de seguridad y defensa en el país.

Durante un acto de adhesión de 500 militares retirados a su campaña, en el Hotel Tequendama de Bogotá, el senador de Colombia Humana explicó varios aspectos de lo que sería su estrategia de seguridad en caso de llegar a la Casa de Nariño.

“Reunidos con miembros de la reserva de la Fuerza Pública, Fuerzas Armadas y de Policía, de todos los grados, que se articulan al Pacto Histórico y a la política de la seguridad humana”, apuntó Petro en su cuenta de Twitter.

El senador aprovechó que tenía un auditorio en el que había expertos en materia de defensa y de cuestiones castrenses para explicar cómo sería la medición de indicadores en su eventual gobierno.

Propuso “cambiar la forma en la que se miden los resultados en seguridad, para que no se mida solo tasa de homicidios, sino también el bienestar de la Fuerza Pública” y aspectos como el hambre en el país.

Explicó que los indicadores de bienestar deberían tener en cuenta aspectos como cuántas viviendas se han entregado a militares y policías, cómo se eliminan las barreras en la carrera de ascenso y también las asignaciones para los miembros de la Fuerza Pública.

“Vamos aumentar las asignaciones de retiro. Para los soldados y policías que resulten heridos vamos a aumentar más las asignaciones de retiros en mínimo 25 %”, reveló el senador.

Tras escuchar los planteamientos de Petro, el auditorio se llenó de aplausos.

El también exalcalde de Bogotá también respondió a la pregunta sobre el perfil de su ministro de Defensa y aseguró que tendrá que ser una persona cercana a los estamentos castrenses, “alguien que se gane a la tropa para los cambios que se vienen en el país”.

Hace algunos días, en Vicky en Semana, Petro había dado unas puntadas de lo que sería su política de seguridad.

“Lo que propongo es cambiar la concepción de seguridad por una, al lado de Naciones Unidas, que se llama seguridad humana y que consiste en lo siguiente: que en lugar de pensar prioritariamente en una seguridad del Estado, pasamos a hablar de una seguridad de la persona, del ser humano que está en la sociedad”, explicó el líder de la Colombia Humana.

De acuerdo con Petro, aquella “seguridad humana” no se mediría en términos de personas fallecidas, sino, por el contrario, en número de ciudadanos vivos.

“Genera vida. El delito no se mira de manera recortada, sino de manera multidimensional. Por ejemplo, el robo de celulares tiene una serie de causas, no es solamente porque una persona se volvió mala de repente y entonces le robó un celular a otra persona y fue a venderlo por drogas; no, es porque hay hambre creciente en la mayor parte de ciudades de Colombia y eso ha desatado, no lo generó, pero lo ha hecho crecer, el número de delitos de hurto en el país. ¿Cómo podemos mejorar las circunstancias de seguridad desde ese punto de vista? Pues con una política que disminuya el hambre en Colombia”, agregó Gustavo Petro en Vicky en Semana.

Petro afirmó que en últimas el país requiere una medida de urgencia que permita que cualquier hogar en Colombia tenga con qué suplir sus necesidades alimenticias, pues insistió en que el “simple hecho de poder comer” disminuiría sustancialmente el delito de hurto.

“No va a solucionar el delito multicriminal que hay alrededor de la cocaína, pero sí nos va a disminuir fundamentalmente el delito de hurto, simplemente reconociendo que muchos de sus móviles tienen que ver con la ausencia de comida en el estómago. Eso se llama una estrategia multidimensional”, señaló Petro.