El vergonzoso video que protagonizó una aspirante al Congreso

Un bochornoso escándalo causó indignación y repudio en los usuarios del aeropuerto Simón Bolívar, de Santa Marta, el pasado jueves 3 de marzo. La protagonista de semejante escena fue la candidata al Senado de la República por el partido Conservador, la abogada Narly Yesenia Bedoya Gallego.

Alterada y con tono de voz elevado, Bedoya perdió la cordura hizo una protesta en contra de la aerolínea Viva, porque le cobró 150 mil pesos adicionales por una maleta de mano, que la mujer consideró “injusto”, ya que había viajado desde el aeropuerto de la ciudad de Medellín y no le habían manifestado que tenía que pagar ese extra.

Esta situación llevó a la candidata a impedir el acceso de los demás pasajeros al abordaje del vuelo, por lo que fue necesario la intervención de uniformados de la Policía Metropolitana de Santa Marta, quienes conversaron con ella para que desistiera de la idea de atravesarse en la puerta de ingreso del avión, pero esta no hizo caso y tuvieron que tomarla por los brazos a fin de sacarla de las instalaciones de abordaje.

En el aeropuerto de Santa Marta, la candidata al Senado Narly Bedoya, del partido Conservador, hizo una protesta en contra de la aerolínea Viva Air que le estaba cobrando 150.000 pesos por las maletas que llevaba. A Bedoya la Policía tuvo que retirarla.#NoticiasBQ🔴🟡🟢 pic.twitter.com/tvGF30J5x5 — Noticias BQ (@NoticiasBQ) March 6, 2022

“La aerolínea sigue robando”, gritaba Bedoya mientras los uniformados la instaban a que se quitara de la puerta del avión.

“No, señora, usted no puede bloquear el ingreso al avión a las demás personas”, le decía el uniformado.

Al ver cómo estaba ofuscada la candidata, los demás pasajeros solicitaban a los patrulleros que la cogieran presa. “A usted le gusta que lo roben”, gritaba con impotencia la mujer mientras dos policías la tuvieron que sacar arrastrada y la esposaron para controlarla.

Al parecer esta situación se presenta siempre en el aeropuerto de Santa Marta con los de @VivaAirCol, ya que en días pasados presencié cobros a varias personas de hasta 600 mil por equipajes de mano que ya habían viajado con ellos mismos en el viaje de ida. — Mónica A. Arboleda M (@maarboleda) March 5, 2022

En ese momento, la abogada denunció que los uniformados abusaron de la fuerza y que la maltrataron durante el procedimiento, debido a que la sacaron arrastrada y esposada del aeropuerto.

“Viva me estaba cobrando en la puerta de abordaje $150 mil pesos más por llevar mi carriel que es un bolso de mano. Me reboté, les hice protesta y empecé a alegar en el aeropuerto, me negué a pagar porque es un abuso y, ante esto me mandaron a la policía, me condujeron, me amarraron de manos y pies me esposaron tengo una lesión en mi brazo izquierdo por la fuerza que ejercieron al trasladarme”, dijo la candidata por el Partido Conservador en un video publicado en su cuenta Twitter.

Ante la situación, el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jesús Manuel de los Reyes, declaró a medios de comunicación del Magdalena que varios agentes tuvieron que intervenir y controlar a Yesenia Bedoya, por lo que tuvieron que esposarla y posteriormente le impusieron dos comparendos.

La molestia de la abogada Bedoya continúa, y este 5 de marzo publicó un nuevo pronunciamiento a través de su Twitter.

“Reclamar mis derechos es lo que hago, y si para ello tengo que llegar hasta las últimas instancias, lo voy a hacer. El abuso de las aerolíneas que engañan a los pasajeros con falsa o publicidad engañosa es sistemático y debe frenarse. Y esto me sucedió no solo a mí sino a muchos pasajeros en un aeropuerto específico, ¿Qué hay detrás de todo esto”, se preguntó la afectada.