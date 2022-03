Aeropuerto El Dorado le respondió a la actriz Yesenia Valencia

Yesenia Valencia, actriz colombiana reconocida por participar en producciones de RCN y Caracol como Pa’ quererte o la Reina del flow, denunció una situación que le sucedió en su viaje a México.

Según contó en varios videos publicados en su perfil oficial de Instagram, su maleta fue vulnerada cuando viajaba desde Bogotá hasta México. La actriz aprovechó sus redes sociales para desahogarse y contar el grave estado en el que recibió su maleta tras el vuelo y la vulneración a su privacidad.

El caso fue bastante conocido, pues se hizo viral a los pocos minutos. Por esta razón, el aeropuerto El Dorado aclaró la situación de lo sucedido y de los daños causados. En una comunicación a ‘Pulzo’, explicaron que el sistema de revisión de equipajes cuenta con un protocolo en caso de detectar alerta.

“Te informamos que con el fin de prevenir riesgos en la seguridad aérea contamos con un sistema de revisión de equipaje automático con equipos especiales de detección de explosivos y mercancías peligrosas. Si estos equipos detectan alguna alerta, debemos realizar una inspección”.

“Adicionalmente, la Policía Antinarcóticos cuenta con un procedimiento en el que define el equipaje que debe ser inspeccionado y realiza ese proceso de manera directa”, señaló. La misiva concluyó aclarando las responsabilidades que se deben tener en cuenta en este tipo de casos por parte de las aerolíneas.

“Siempre que se realizan inspecciones físicas, bien sea por parte del Concesionario o de la Policía, se hace en presencia de personal de las aerolíneas, empresas que deben definir si los pasajeros deben ser informados y presenciar la inspección”, finalizó en su respuesta.

La denuncia de Yesenia:

“Ustedes saben que casi no hago videos, pero me quiero desahogar. Les quiero contar que a mí me pasa una cosa muy curiosa cuando viajo a México y es que me abren la maleta, pero me parece terrible que le abran a uno la maleta sin que uno esté ahí; incluso lo pregunté por Twitter y me dijeron que así era, que uno se tiene que aguantar”, dijo en primera instancia la actriz.

Luego contó cómo fue que encontró su equipaje, donde le dijeron que lo que le había ocurrido había sido en la terminal de la capital colombiana.

“Resulta que no llegaba mi maleta y los maleteros (en México) me dijeron que les mostrara el ticket; se los mostré y, claro, yo no la veía porque venía en un forro que decía seguridad y envuelta en un plástico, lo cual me pareció curioso y me dijeron que fuera y preguntara en equipaje. Y cuando saco mi maleta, veo que mi maleta estaba destrozada, dañaron el cierre, abierta, la habían esculcado, y la verdad yo me estoy sintiendo como violada, yo no sé si uno puede sentirse tan vulnerable en sus derechos. ¿Quién hace eso? El aeropuerto El Dorado. En México me dicen que lo hacen Bogotá, pero curiosamente solo me pasa cuando viajo a México”.

Además, animó a que otros viajeros que han sufrido este tipo de violación lo denuncien, para así poder revelar lo que realmente ocurre cuando uno deja el equipaje en un counter de una aerolínea antes de tomar un vuelo.

“Cuénteme si esto les ha pasado. Esto es muy agresivo, llámenme y yo la abro, no se preocupe yo abro mi maleta, no tengo problema en mostrar lo que llevo, no hagan eso, eso es agresivo contra un ser humano. Si usted no está seguro que esa maleta lleva cocaína, que es lo que buscan, pues llamen al dueño. No me parece chévere esta situación.

Y para finalizar, enfatizó que exige una respuesta por parte de la terminal en Bogotá.

“Que el Aeropuerto El Dorado o el aeropuerto de México me den una explicación, porque me siento violada”, finalizó la actriz.

Sin embargo, es importante aclarar que no es la administración del aeropuerto El Dorado la que realiza ese tipo de procedimientos, sino que la apertura de la maletas y la manipulación de las mismas corresponde a la Policía Nacional y a las aerolíneas, por lo que el aeropuerto no tiene injerencia en este tipo de situaciones.