Karol G debutó como actriz junto a Sofía Vergara en reconocida serie de Netflix

La cantante de reguetón Karol G ha escalado en el mundo del entretenimiento hasta convertirse en un ícono nacional. Sin embargo, no se detiene ahí, pues también está incursionando en nuevos espacios y al rededor de otros grandes talentos internacionales.

Karol G ahora actuará en la serie ‘Griselda’, un programa original del gigante de streaming, Netflix. La serie está basada en una narcotraficante colombiana llamada Griselda Blanco conocida como ‘la viuda negra’ o ‘la madrina de la cocaína’.

En esta serie, la ‘bichota’ interpretará el papel de ‘Carla’, una mujer que se ve obligada a transportar droga para ‘Griselda’, personaje interpretado por Sofía Vergara. La cantante reveló, en entrevista con Vogue México, que esto es totalmente nuevo para ella, pero que se encuentra feliz.

“Es como otro universo que no había experimentado. Estoy en mis clases de actuación, de expresión corporal y me han enriquecido no solo para la serie, sino para lo que hago constantemente. Es un mundo donde todo alimenta todo”, dijo Karol para ‘Vogue México’.

Sin duda, el nuevo paso es un reto para su carrera profesional, sin embargo, ha podido alternar su música con el mundo de la actuación. “Cuando no eres actriz, tu meta es hacer las cosas bien para que sean creíbles, con la actuación realmente te metes dentro de un personaje. Me levanto a las 5 a. m. y trabajo en mi música en la noche”.

La serie también tiene la participación de actores como Vanessa Ferlite, Christian Tappan, Alberto Guerra, Paulina Dávila, Diego Trujillo, entre otros.

Los nuevos conciertos de Karol G

En la gira de conciertos llamada Bichota Tour 2022, Karol G le tiene buenas noticias a sus seguidores en Colombia, pues se estará presentando en los próximos meses ante el público nacional.

Con un video promocional en su cuenta de Instagram, la intérprete dio a conocer las fechas de sus conciertos en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, México, Honduras, Costa Rica, Panamá y Salvador.

“Es hoy, es hoy. Por fin puedo anunciar que nos vamos con el Bichota Tour por Latinoamérica. Esta vez Recargado. Vamos a pasar una chimba juntos. Que no te lo cuenten. Los Amoo puess”, fue el mensaje publicado junto al video de promoción de su gira.

La intérprete de canciones como Tusa, Sejodioto, 200 copas, entre otras, estará en concierto en Colombia el 26 de marzo en el Carnaval de Barranquilla; después estará en Cali, en el estadio Pascual Guerrero, y en Bogotá, en el Movistar Arena los días 14 y 21 de mayo respectivamente.

Karol G llevará su espectáculo musical a otros países de Suramérica; en Santiago de Chile se presentará el 26 de mayo y un día después lo hará en Buenos Aires, Argentina.

Bichota Tour ha llevado a Karol G por varias ciudades de Estados Unidos, pero ahora quiere cumplir el sueño de su público en Latinoamérica, con un show lleno de sus principales éxitos musicales, esos que la tienen como una de las principales artistas del género urbano.

El anuncio de los conciertos despertó la emoción de sus fanáticos que respondieron ante la publicación del video. “¿18 de junio en Panamá? Es mi cumple… que buen cumpleaños. Se acaba de cambiar el location de mi party, sorry Miami… Nos vamo’ pa Panamá con la Bichota”, fue uno de los comentarios en la cuenta oficial de la artista.

“Mami yo a usted le repito show las veces que sea”, comentó otro cibernauta; “la mejor y quién diga lo contrario lo bloqueo”, fueron otros comentarios en el video que cuenta con más de 6 millones de reproducciones, luego de su publicación, este lunes 28 de febrero.