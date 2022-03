“No permitamos abuso a pasajeros”: candidata Yesenia Bedoya critica a aerolínea

Tras el escándalo que protagonizó el pasado 3 de marzo la candidata al Senado, Yesenia Bedoya, en el aeropuerto Simón Bolívar en Santa Marta, esto por reclamar que una aerolínea le hizo un cobro adicional de 150 mil pesos por una maleta de mano, la abogada reiteró este sábado a través de sus redes sociales que no se retracta de su queja y que continuará reclamando sus derechos como usuaria.

“No permitamos el abuso a los pasajeros”, denunció. El pasado jueves, la candidata impidió el acceso de los pasajeros a los abordajes del vuelo, lo que generó que la Policía Metropolitana de Santa Marta hiciera presencia en el lugar para calmar los ánimos de Bedoya, reseñó el diario El Heraldo en su versión digital.

🚨 Abro hilo 🚨



Frente a los hechos ocurridos el pasado 3 de marzo en el aeropuerto internacional Simón Bolívar del distrito turístico de Santa Marta; 👇 — Yesenia Bedoya Gallego (@YeseniaBedoyaGa) March 5, 2022

En ese momento, la abogada denunció que los uniformados abusaron de la fuerza y que la maltrataron durante el procedimiento, debido a que la sacaron arrastrada y esposada del aeropuerto.

“Viva me estaba cobrando en la puerta de abordaje $150 mil pesos más por llevar mi carriel que es un bolso de mano. Me reboté, les hice protesta y empecé a alegar en el aeropuerto, me negué a pagar porque es un abuso y, ante esto me mandaron a la policía, me condujeron, me amarraron de manos y pies me esposaron tengo una lesión en mi brazo izquierdo por la fuerza que ejercieron al trasladarme”, dijo la candidata por el Partido Conservador en un video publicado en su cuenta Twitter.

Ante la situación, el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jesús Manuel de los Reyes, declaró a medios de comunicación del Magdalena que varios agentes tuvieron que intervenir y controlar a Yesenia Bedoya, por lo que tuvieron que esposarla y posteriormente le impusieron dos comparendos.

La molestia de la abogada Bedoya continúa, y este 5 de marzo publicó un nuevo pronunciamiento a través de su Twitter.

“Reclamar mis derechos es lo que hago, y si para ello tengo que llegar hasta las últimas instancias, lo voy a hacer. El abuso de las aerolíneas que engañan a los pasajeros con falsa o publicidad engañosa es sistemático y debe frenarse. Y esto me sucedió no solo a mí sino a muchos pasajeros en un aeropuerto específico, ¿Qué hay detrás de todo esto”, se preguntó la afectada.

Después de hacer público el abuso y mantenerme firme en mi reclamo, la aerolínea RECONOCIÓ SU ERROR y me ubicaron en el próximo vuelo a Medellin, en las mismas condiciones de vuelo: con un morral y mi carriel!

Esto hay que cambiarlo, no permitamos más el abuso a los pasajeros. pic.twitter.com/MEsanqA9O3 — Yesenia Bedoya Gallego (@YeseniaBedoyaGa) March 4, 2022

Como los hechos tuvieron lugar en el aeropuerto de Santa Marta, Bedoya reclamó que los empleados de la aerolínea omitieron llamar a sus superiores, agravando la situación y no buscaron soluciones, por lo que exigió mayor capacidad para resolver estas eventualidades en los vuelos.

“Los miembros de la Policía Nacional de Colombia en lugar de esposarme, maltratarme y humillarme debieron haber llamado al funcionario de la aerolínea para solucionar mi problema, por el contrario decidieron conducirme sin ningún fundamento y en contra de mi voluntad, situación que fue reconocida por la misma patrullera en el momento de mi retención en la oficina y quedó grabado en video. No contentos con eso ahora resultan dando declaraciones mentirosas en los medios”, denunció la candidata al Senado.

Finalmente, la afectada dijo que no se retracta ni se disculpa absolutamente de nada, ya que, según afirmó, después de muchas quejas interpuestas y de las que nunca tuvo respuesta, se cansó.

Insistió que seguirá reclamando sus derechos de cualquier forma y mantendrá su denuncia de abuso de autoridad y exceso de fuerza contra los agentes de la Policía de Santa Marta.

“Prueba de que yo tenía la razón es que abordé en el aeropuerto de Medellín el vuelo de ida sin ningún problema, y que tras el incidente la aerolínea lo reconociera entregándome un tiquete nuevo para viajar sin hacer cobros adicionales ni sanciones”, agregó la candidata Bedoya.