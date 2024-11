Emergencia en el sur de Bogotá: deslizamiento de tierra destruyó varias casas y obligó a evacuar a las personas

Ante esto, Escobar les hizo un llamado a las personas para que extremen medidas de seguridad y evitar de esta manera cualquier emergencia parecida, especialmente la recomendación es no realizar construcciones en estas zonas que son de alto riesgo. “Las fuertes lluvias que se podrán presentar pueden ocasionar afectaciones en los Cerros Orientales de la ciudad”, comentó.

Una de las afectadas habló con el canal Citytv y relató los momentos de angustia que vivieron cuando la tierra se vino abajo y destruyó sus casas. “Nosotros nos quedamos sin nada, no tuvimos la posibilidad de evacuar nada”, señaló.

La mujer les hizo un llamado a las autoridades para que les presten la respectiva ayuda y no los dejen al olvido, sino que les brinden lo necesario para no seguir viéndose afectados. “Que no nos dejen con un bono de 20 días, que nos den para un arriendo, es lo que necesitamos. Todos estamos damnificados. Aquí hay niños, ancianos, mujeres embarazadas”, dijo.