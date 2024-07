Emotiva velatón en Madrid, Cundinamarca, por asesinato de cuatro perros. Hay una mujer señalada: “Exigimos justicia”

Según las versiones sobre el tema, el pasado lunes, 22 de julio, la Junta Defensora de Animales recibió las denuncias de la comunidad de Hacienda Casablanca , donde mencionaron que no encontraban a los perros que vivían en la obra del nuevo hospital de Madrid: Rocky, Shakira, La negra y Max.

Pero el caso no se quedó allí, pues la misma comunidad decidió llevar los cuerpos a la Universidad Nacional, para hacer una necropsia a los cuatro perros y determinar las causas de su fallecimiento.

“ Para la comunidad no era justo que los perritos sufrieran este destino, estábamos acostumbrados a verlos, a cuidarlos, tanto así que no pasaron 24 horas de su desaparición y ya se habían hecho los denuncios respectivos ”, manifestó uno de los hombres que ha seguido el caso.

¿Qué dice el alcalde de Madrid?

La indignación de la comunidad de Madrid frente al caso de estos cuatro perros logró ser escuchada por el mismo alcalde de este municipio, Carlos Chávez, quien no dudó en manifestar su rechazo a través de un video compartido en sus redes sociales.

Mujer vinculada con el caso teme por su seguridad

La mujer que se encuentra señalada por la comunidad de ser la presunta responsable de la muerte de los cuatro perros que vivían en el predio del nuevo hospital Santa Matilde, no dudó en manifestar su versión de los hechos frente al caso y expresó que teme por su vida y la de su familia.

“El cuidado que he venido proporcionando a estos animales está totalmente por fuera de mis obligaciones laborales, y de la finalidad del proyecto en construcción. Sin embargo, jamás he tenido inconvenientes haciendo uso de mis recursos, tanto físicos como económicos y de mi tiempo libre personal y no remunerado para que ellos recibieran el mejor cuidado posible”, manifestó.