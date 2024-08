Encuentran a menor de 14 años que había sido reportada como desaparecida en el sur de Bogotá

Sus allegados manifestaron tras su desaparición que intentaron llamarla, pero su número de celular no recibía las llamadas.

Casos de desaparecidos

En este punto es importante hacer claridad que los datos presentados por Medicina Legal corresponden a reportes o denuncias que hacen los familiares ante la entidad, cuando alguno de sus familiares o allegados no aparece, por diferentes circunstancias.

Por eso, la cifra de las personas que no son halladas ni vivas ni muertas hace referencia a quienes todavía no se les ha cerrado el proceso de búsqueda y entre ellos también pueden estar quienes regresan a sus hogares y no se reporta su aparición ante las autoridades.