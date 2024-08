Erasmo Zuleta insiste en su propuesta de convertir a Córdoba en un laboratorio de paz. ¿De qué se trata esa iniciativa?

El mandatario departamental señaló que las experiencias del pasado, donde Córdoba ha sido protagonista, se deben tener en cuenta para no repetir los errores del pasado en las fases exploratorias. “Tenemos que aprender de los procesos anteriores, si queremos que el que ahora se está explorando sea diferente”, dijo Zuleta.

“Es necesario escuchar a todos los actores: víctimas, desplazados, desmovilizados, cabecillas y entes territoriales. La paz debe venir con oportunidades. No es trasformar un cultivo sino desarrollar una economía”, sostuvo.

Sin embargo, señaló que la voluntad de paz de los grupos criminales es clave para poder avanzar en posibles negociaciones que definirá el Gobierno Petro. “Hoy varios grupos no solo viven del narcotráfico, sino que han permeado otras rentas como la extorsión; y no solo a los hacendados, sino también a los mototaxistas, a los vendedores informales. Estamos dispuestos a hablar con todos los actores, pero que muestren verdaderos gestos de paz”.

En ese sentido Zuleta reiteró que Córdoba puede convertirse en un laboratorio de paz y que esa propuesta se incluyó en su agenda programática que se está poniendo en marcha. “Lo he dicho desde mi posesión como Gobernador, vamos a convertir a Córdoba en un Laboratorio de Paz. En nuestro Plan de Desarrollo dejamos un componente específico para la paz. Nuestra visión de paz no puede ser la misma que no ha mostrado resultados en el pasado”.