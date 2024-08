“El alto costo de la energía nos ha empobrecido a todos”: gobernador de Córdoba hace un llamado urgente a reducir la tarifa de energía en la región

E.Z.: Para comenzar, energía. Córdoba tiene aproximadamente el 10% de las reservas de gas del país, y hoy, en aproximadamente el 30% del departamento, las comunidades, sobre todo las rurales, no tienen acceso a gas. Además, somos el departamento que más genera energía de fuentes renovables, de hidroeléctricas, y paradójicamente el alto costo de la energía nos ha empobrecido a todos, al que tiene plata y al que no también, y además ha limitado la competitividad. El otro tema, erosión costera, que impacta el turismo.

E.Z.: Claramente si no fuera por las regalías sería inviable administrar los territorios. Podemos validarlo desde varias perspectivas, pero un buen ejemplo es el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que hoy es un gasto recurrente para nuestras administraciones, es decir, que son gastos que están dentro del presupuesto de los entes territoriales, que son obligación del gobierno central.

E.Z.: Es imposible pensar que el turismo nos va a generar los ingresos que hoy nos provee el sector extractivo con las grandes dificultades de conectividad que tenemos, no solamente vial, sino aeroportuaria. Es por eso que viajé a Panamá y en días recientes me reuní con la Ministra de Transporte, con la idea de que el próximo año tengamos el primer vuelo internacional llegando a Montería.

E.Z.: La zona costanera es la zona de mayor vocación turística de Córdoba, con 124 kilómetros de costa. Actualmente, una de las vías principales que conectan a la capital y al resto del país con esa zona, Chinú-Moñitos, no se ha completado; tiene 103 kilómetros y está entre dos concesiones, lo que afecta a 10 municipios y 450.000 habitantes (25% de la población del departamento) sitiados de peajes. Actualmente, el departamento está realizando los estudios y diseños necesarios para avanzar, ya que el Gobierno no lo hizo. El proyecto,que también depende de las regalías, demandó una inversión superior a los 250 mil millones de pesos.

E.Z.: Sin duda alguna los peajes son necesarios, pero hay que ser justos y equitativos al momento de su instalación. En Córdoba se permitió que instalarán una concesión para unir cuatro departamentos, que se soportó sobre ocho peajes, distribuidos de forma equitativa entre todos: dos para Antioquia, dos en Sucre, dos en Bolívar y el resto para Córdoba, que en realidad se quedó con seis. Entonces hoy el departamento tiene nueve peajes, incluso a menos de 30 kilómetros de distancia. Adicionalmente, hubo una concesión que no cumplió con la variante del municipio Lorica, una de las inversiones con las que se comprometió.

E.Z.: Para responder esto quiero contar que contacté a la bancada de congresistas que representa el Caribe, entre ellos, Efraín Cepeda, presidente del Senado, para que se revise la posibilidad de hacer una reunión de gobernadores, alcaldes capitales, la bancada y el Gobierno para que nos digan cuáles son las inversiones y no sigamos apuntándole a tantas cosas porque terminamos siendo buenos en nada. Deberíamos concentranos en dos, tres, cuatro, cinco proyectos estratégicos. Es hora de generar inversiones que comiencen a transformar el territorio hacia uno más competitivo.

Ya los problemas están diagnosticados. De hecho, el país está sobrediagnosticado. Hay que pasar a la acción con la claridad de que no vamos a poder solucionar todos los problemas. En Córdoba, por ejemplo, no vamos a poder pavimentar los 7.000 kilómetros de vía terciaria o destinar todos los recursos a los más de 1.100 colegios públicos que tenemos. No nos alcanza. Ni al Gobierno ni a nosotros. Por eso es fundamental priorizar los proyectos estratégicos que se pueden traducir en desarrollo.