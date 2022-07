“Es irregular personas detenidas tanto tiempo”: Gobierno se reunió con familiares de colombianos presos en Haití

La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, sostuvo un encuentro con los familiares de los exmilitares colombianos detenidos en Haití, dentro del caso del magnicidio del presidente de ese país Jovenel Moïse, crimen que cumplió un año.

En esa reunión los familiares de los colombianos que están en una prisión en Haití pidieron ayuda al Gobierno nacional para que, por medio del Estado, se pueda tramitar la posibilidad que un país “neutro” pueda adelantar el juicio.

Por su parte, la canciller Ramírez explicó el seguimiento que se ha hecho desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el cual se han realizado visitas consulares al lugar de detención para revisar la salud de los detenidos.

Así mismo, Marta Lucía Ramírez, por medio de su cuenta de Twitter indicó que los funcionarios diplomáticos encargados han realizado esfuerzos para que a los colombianos se les respeten los derechos humanos en medio de esa crítica situación por la que están atravesando.

“Me reuní con familiares de colombianos detenidos en #Haití y les expliqué todo el seguimiento que hemos hecho, desde @CancilleriaCol, a su caso. Nuestro Cónsul ha visitado periódicamente a estos connacionales, verificando condiciones de reclusión y que exista respeto a los #DDHH”, trinó Ramírez.

“Es totalmente irregular que haya unas personas detenidas por tanto tiempo sin que tengamos la garantía de que hay un proceso que está avanzando, de que haya alguna claridad sobre qué otras responsabilidades se están buscando por parte de las autoridades haitianas, quiénes son las personas haitianas involucradas, todo lo que se debería conocer a estas alturas cuando ha transcurrido un año de la muerte del Presidente de Haití”, señaló también la alta funcionaria.

Cabe señalar, que por los hechos que rodearon la muerte del presidente de Haití, la policía de ese país arrestó a una veintena de personas, incluidos 18 exsoldados colombianos. Sin embargo, los procesos judiciales posteriores realizados tanto en Haití como en Estados Unidos han avanzado con extrema lentitud.

Los familiares y allegados a los 18 exsoldados colombianos que se encuentran presos en Haití, acusados de haber participado en el magnicidio de Moïse, se reunieron a las afueras de las instalaciones de la Cancillería, en el centro de Bogotá para solicitar una reunión de urgencia, pues aseguran que sus seres queridos están “abandonados”, “secuestrados” y “sin un juicio justo”.

En diálogo con Vicky en Semana, Jeneline Carmona Flórez, madre del subteniente Yheyner Alberto Carmona, señaló: “La intención de este plantón es que hoy cumplimos un año y no hay un juicio justo para mi hijo y para los militares que están allá (en Haití) con él. Lo que pedimos es respeto al debido proceso. No queremos impunidad, lo que queremos es la verdad”. Así mismo, destacó que una solicitud en común tiene que ver con el pedido para que los connacionales sean llevados ante un tribunal internacional donde puedan hablar, defenderse y demostrar su inocencia.

A renglón seguido y sobre las reuniones previas que han tenido con la Cancillería, anotó que las respuestas han sido las mismas: “Han hecho lo posible”. “Prácticamente, no es nada, porque hoy -un año después- no hay un juicio justo, no hay un juez en Haití, no hay abogados, no hay nada. Estamos como desde el principio (...). ¿Por qué no son sacados a hablar a un tribunal? Acá hay algo escondido y lo que no les conviene es que ellos demuestren su inocencia”, expresó Carmona Flórez.

Por su parte, Claudia Grosso Salcedo, hermana del exmilitar Manuel Antonio Grosso, pidió al Gobierno colombiano que los apoye para que haya una cooperación entre los dos países, y sus familiares retenidos en Haití “acusados de un crimen que no cometieron” puedan tener un debido proceso y un juicio justo.

“Llevamos un año y no ha sido posible que ellos tengan asistencia de un abogado, tengan presencia de un juez y puedan rendir su indagatoria. En este momento, el proceso está como al principio. Todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario”, insistió Grosso.