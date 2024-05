Preocupante: director de la UNGRD asegura que el país no tiene recursos para enfrentr el fenómeno de La Niña

El país está afrontando en estos momentos un momento crucial con las altas temperaturas, la sequía y el grave nivel de los embalses, a causa del fenómeno de El Niño, debido a las bajas precipitaciones que se vienen presentando, lo que obligaron a que en Bogotá se realicen racionamientos de agua. En pocos meses se aproxima otro panorama al que las autoridades deberán estar atentas cuando se presente La Niña, con fuertes lluvias e inundaciones.

Ante este escenario que se aproxima, el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo aseguró el país no está listo para afrontar las lluvias y La Niña, que llegaría en las próximas semanas.

“El país no está preparado, lo recorro y no está preparado... Eso hace parte de las consecuencias de no afrontar con el rigor y profundizarse en las preparaciones, para eso, vamos a trabajar desde esta nueva dirección, pero ya con el fenómeno encima debe haber estrategias de prevención desde meses antes”, dijo Carrillo, en su visita a Santander.

el director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, reconoció que el país no está completamente preparado para enfrentar el fenómeno La Niña. FOTO: UNGRD | Foto: UNGRD

Desde Bucaramanga, el director general recalcó la importancia de implementar estrategias de prevención durante todo el año, no solo en los meses previos a la llegada del fenómeno.

Boletín de Prensa UNGRD



La #UNGRD reitera la necesidad de preparación continua ante el fenómeno La Niña.



Más información 👉🏽https://t.co/QfFachWyZM pic.twitter.com/WAck6HtmPo — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) May 3, 2024

“La preparación adecuada es un desafío constante, como se evidencia en regiones como Nariño, donde la falta de infraestructura y otros factores de conocimiento público, han impedido la realización de proyectos fundamentales para la mitigación del riesgo en el departamento”, indicó el director de la UNGRD.

Carrillo también hizo énfasis en la preocupación particular por el departamento de San Andrés y Providencia, donde la inminente temporada de huracanes representa un riesgo significativo.

Varios departamentos del centro del país se verán afectados por el fenómeno climático | Foto: Getty Images / Devasahayam Chandra Dhas

“El caso es particular porque viene una temporada de ciclones, ciclones indómitos, numerosos, la visita que hice me dejó preocupado, hay muchas cosas por hacer y no hay tiempo”, afirmó.

La reciente visita del director general de la entidad a las islas ha revelado la urgencia de abordar numerosos desafíos sin demora.

En Santander, Carrillo se reunió con el gobernador, Juvenal Díaz, para reforzar la colaboración con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD).

Debido a la influencia del fenómeno de La Niña, que ha impactado las variables climáticas en el país, la segunda temporada de lluvias, prevista para octubre y noviembre, se podría anticipar. | Foto: Guillermo Torres Reina.

Carlos Carrillo, de la UNGRD, dejó frío a Alfredo Saade por contrato millonario

No paran los escándalos en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD) y Carlos Carrillo, director de la entidad, se enfrentó al pastor petrista Alfredo Saade, en un fuerte cruce de acusaciones en medio del escándalo de corrupción que salpica a la entidad.

Carrillo le sacó en cara los casi 25 millones de pesos mensuales que Saade se metió al bolsillo con un millonario contrato con la entidad, luego de que este último asegurara que Carrillo hizo un “favor político” nombrando al sobrino de Iván Name, presidente del Senado, como secretario de la entidad.

Carlos Carrillo, Alfredo Saade y el polémico contrato. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO/FOTO3: SEMANA.

“Una vez posesionado, corrió a nombrar al sobrino de Iván Name, presidente del Senado, enemigo del presidente Petro, como secretario general de la entidad. Hoy, el señor Sneyder (a quien tampoco conocí durante los tres cortos meses que duré en la entidad, antes de que el presidente me llamara para ser director del Instituto del Agua para La Guajira) nombró al senador Name como presunto responsable de los torcidos de la entidad”, aseguró Saade en su cuenta de X.

Carrillo respondió: “Respetado pastor, a diferencia suya, Leonidas Name no está ahí por un acuerdo político, está por sus méritos y su capacidad. Con lo poco que iba usted a la oficina, seguro no tuvo tiempo de conocer a nadie, pero puntual sí cobraba los casi 25 millones de pesos mensuales que le pagaba Olmedo (López)”, escribió Carrillo.

Desde que @CarlosCarrilloA (a quien no conozco y jamás he visto) llegó a la @UNGRD en todas sus entrevistas jamás dejó de mencionarme (buscando seguramente hacerse famoso a costillas mías) dejando en el aire siempre un interés marcado de meterme en el cuento de los carro tanques,… pic.twitter.com/6whcbpBahA — PASTOR SAADE (@ALFREDOSAADEV) May 1, 2024