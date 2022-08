“Es una decisión mezquina; la Junta de Opain es tacaña”: sacerdotes por cierre de oratorio en El Dorado

Sigue la polémica por la decisión de Opain, operador del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, de cerrar el oratorio católico que estaba en las instalaciones de la terminal área, para transformarlo en un lugar para la reflexión natural de cualquier tipo de culto.

La decisión fue notificada el pasado viernes 26 de agosto en horas de la noche. Este oratorio católico será adecuado “como un espacio de culto y reflexión neutral. En donde serán bienvenidas todas las religiones” fue la información que publicó el aeropuerto El Dorado en su cuenta de Twitter.

En primera instancia, el operador indicó que dicha decisión la tomó directamente la administración de El Dorado y que esta obra no corresponde a una influencia u orden del Gobierno, tal como se había rumorado en las diferentes redes sociales.

No obstante, durante el fin de semana se conoció que la decisión de Opain se debió a una solicitud que hizo la propia Alcaldía de Bogotá, en específico, la Secretaría Distrital de Gobierno, defendiendo lo que la libertad de culto, una actuación que no cayó bien entre los feligreses.

En la mañana de este lunes, el monseñor Juan Vicente Córdoba, y el padre Ramón Zambrano, director del Canal Cristovisión, se despacharon en contra de Opain, asegurando que se trata de una decisión “mezquina” y que la Junta Directiva del operador es “tacaña”.

“Abrir un salón multicultural en el Aeropuerto El Dorado solo corresponde a una decisión mezquina de Opain. Un gerente irresponsable y una Junta Directiva tacaña que debe abrir más espacios a la espiritualidad. Muchos espacios tiene el Aeropuerto, Opain se lava las manos”, dijo Zambrano.

Abrir un salón multicultual en el Aeropuerto el Dorado solo corresponde a una decisión mezquina de OPAÍN. Un Gerente irresponsable y una Junta Directiva tacaña que debe abrir más espacios a la espiritualidad. Muchos espacios tiene el Aeropuerto,OPAÍN se lava las manos. — Padre Ramón Zambrano (@Padreramonzam) August 29, 2022

Por su parte, Córdoba cuestionó a Opain, porque a pesar de que la petición fue hecha por la Secretaría de Gobierno, el operador tenía libertad para tomar la decisión final.

“Opain hubiera podido dejarnos, Opain es una institución privada que administra el aeropuerto y tiene la autonomía para decir si o no. Fue Opain la que terminó sacando a la Iglesia católica. Que nos van a dar una hora y a las otras religiones, otra hora, eso es algo diferente”, comentó.

Monseñor contó detalles de cómo fue la salida de la Iglesia católica de la terminal área. “Nos tocó sacar todo, no quisieron dialogar. Tuvimos una reunión y solamente fue para notificarnos. No hubo diálogo. El contrato dice que hasta 2037, pero como ellos son autónomos, pueden pararlo, Opain fue la que nos sacó”, dijo.

“La Secretaría de Gobierno le pidió a Opain y los dos tienen que ver con la salida de la Iglesia católica del aeropuerto, denunciamos esto porque no nos dejan evangelizar y atender a las personas que quieren acercarse a la paz de Dios en un aeropuerto y no lo pueden hacer porque hay quienes dijeron que no. Los que dijeron que no tienen que rendirle cuentas a Dios”, puntualizó.

Pronunciamiento de Monseñor Juan Vicente Córdoba, respecto al abuso cometido por la Secretaría de gobierno de la Alcaldía Mayor y la Empresa Opaín, al clausurar la Capilla del Aeropuerto. pic.twitter.com/bLRlKv9Q0M — Padre Ramón Zambrano (@Padreramonzam) August 29, 2022

Enfrentamiento de tres

Un fuerte cruce de mensajes en Twitter protagonizaron la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; su esposa, la senadora Angélica Lozano, y la excongresista María del Rosario Guerra, por la capilla católica que está ubicada en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá.

La excongresista afirmó que se debió a una “exigencia” de la alcaldesa Claudia López, lo cual ocasionó el enfrentamiento en Twitter.

“La alcaldesa Claudia López persigue a la Iglesia católica y a sus fieles y restringe la libertad religiosa con su exigencia a El Dorado de quitar la capilla católica que por muchísimos años ha estado en el aeropuerto El Dorado. Qué mal precedente”, escribió María del Rosario Guerra.

Ante estas declaraciones, la senadora Angélica Lozano no dudo en defender a su esposa y respondió con fuertes afirmaciones. Incluso, trató de “mentirosa y calumniadora” a la exsenadora del Centro Democrático.

“Ay dele pena, tanta religión para ser mentirosa y calumniadora. ¿Dios es amor? ¿Dios es verdad? Mal precedente tanto abuso y odio en nombre dizque de la religión o de Dios”, respondió Angélica Lozano.

La alcaldesa @ClaudiaLopez persigue a la iglesia Católica y a sus fieles y restringe la libertad religiosa con su exigencia a @BOG_ELDORADO de quitar la capilla católica que por muchísimos años ha estado en el aeropuerto El Dorado. Que mal precedente. @episcopadocol — María del Rosario Guerra (@charoguerra) August 27, 2022

Pero el tema no terminó ahí. La alcaldesa de Bogotá también le respondió a María del Rosario Guerra y le recordó que la decisión de adecuar el oratorio del aeropuerto en un “espacio de culto y reflexión neutral” fue de Opain. Además, celebró estas adecuaciones por “la libertad de culto y derechos”.

“Exsenadora soy católica y la capilla representa mi fe. Convertir este lugar del aeropuerto en un espacio neutral de culto y reflexión es una decisión autónoma del concesionario privado del aeropuerto Opain, que celebro en nombre de la libertad de culto y derechos”, dijo Claudia López.