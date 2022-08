“Irresponsable e incapaz”: Cabal arremetió contra la alcaldesa Claudia López

La situación actual de la capital del país en materia de seguridad sigue siendo uno de los temas más polémicos de la agenda nacional, ya que las balaceras, asaltos a plena luz del día y los cadáveres que están apareciendo en bolsas en diferentes localidades; tienen muy asustados a los más de 8 millones de habitantes en la ciudad.

El caso más reciente de inseguridad que se conoce sucedió en la localidad de Chapinero, exactamente en la Calle 53 con Carrera 13 -muy cerca de la alcaldía menor- donde dos personas murieron tras ser atacadas a tiros por un sujeto que llegó hasta el lugar, en medio de circunstancias que aún son materia de investigación.

Al parecer, según los testimonios, la víctima masculina (de aproximadamente 25 años) llegó a este lugar tratando de esconderse de sus atacantes, quienes finalmente lo alcanzaron y le dispararon. En esa balacera se vio involucrada una mujer, que trabajaba en el lugar, y luego del incidente fue llevada a la Clínica Marly, donde falleció a los pocos minutos.

Esta ola de inseguridad ha hecho que diferentes líderes políticos y de opinión se pronuncien al respecto, exigiendo medidas urgentes para hacer frente a los delincuentes y devolver la tranquilidad a los capitalinos. Una de ellas fue la jefa de la oposición, María Fernanda Cabal, quien inicialmente lamentó todo lo que está sucediendo.

Por medio de sus redes sociales, esta líder del Centro Democrático arremetió contra la alcaldesa Claudia López, a quien calificó de “irresponsable” y le dijo que finalmente demostró que no estaba preparada para llevar las riendas de la ciudad, situación por la que ahora está pagando la comunidad.

María Fernanda Cabal Seguridad Bogotá - Foto: Tomada de la cuenta de Twitter @MariaFdaCabal

“Claudia López terminó siendo lo que era: una absoluta inepta, irresponsable e incapaz de llevar las riendas de Bogotá. A esta ciudad se la comió la delincuencia”, dijo Cabal, quien sostuvo que la ciudad no da espera a soluciones inmediatas para la crisis de seguridad que enfrenta por bandas delincuenciales como el “tren de Aragua” que ha sonado mucho en los últimos días.

Esta no es la primera vez que la senadora María Fernanda Cabal arremete contra la Alcaldesa Mayor de Bogotá, en otras ocasiones incluso ha dicho que López convirtió a la ciudad en la “capital del miedo y la zozobra”, en ese entonces a raíz del alto número de fleteos que se venían presentando.

La congresista del uribismo publicó el anterior mensaje, luego de compartir una noticia publicada por SEMANA, donde se dio a conocer que una pareja de extranjeros, procedente de Estados Unidos, fue víctima de robo en Bogotá durante las primeras horas del pasado lunes 18 de julio.

Bogotá sin seguridad y sin alcalde. La capital del miedo y la zozobra. https://t.co/0dqdIlV7gP — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) July 18, 2022

Tres balaceras en menos de una semana

Con el caso mencionado al comienzo de esta noticia, ya son tres las balaceras que se han presentado en menos de una semana en Bogotá, el primero sucedió el pasado 23 de agosto en inmediaciones del Concejo de la ciudad, donde, según la alcaldesa Claudia López, se trató de un posible caso de uso desmedido de la fuerza por parte de unos escoltas, quienes dispararon al aire para obligar a que se detuviera el conductor de un vehículo que los había chocado.

“Policía de Bogotá me confirma que no hubo ninguna balacera cerca al Concejo como irresponsablemente se difunde. Un vehículo estrelló a otro de una persona protegida con esquema de seguridad y huyó. Como no es normal que alguien huya por una simple estrellada, lo persiguieron”, dijo la mandataria.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, señaló que quien disparó al aire fue un patrullero de la Policía y pidió a la institución investigar los hechos.

Luego de esto, el segundo caso se dio al día siguiente (24 de agosto, en la calle 134 con avenida 19, en la localidad de Usaquén. Los disparos se habrían generado en el barrio Nuevo Country, en inmediaciones al Club Country ubicado en esta zona de la ciudad.

No obstante, la Policía Metropolitana de Bogotá le confirmó a SEMANA que si bien un ciudadano llamó y reportó los tiros, uniformados llegaron rápidamente al lugar para iniciar las investigaciones y hasta el momento no se ha logrado comprobar el hecho.

“Se han estado analizando detenidamente las cámaras de seguridad del sector, pero hasta el momento no se ha logrado comprobar si efectivamente se presentaron tiros en la zona”, le dijeron desde la Policía a este medio.