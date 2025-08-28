Escándalo pasaportes: investigan a seis nuevos funcionarios en el proceso contra la canciller Yolanda Villavicencio

Seis nuevos funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro hacen parte de la ampliación de la investigación disciplinaria que la Procuraduría General de la Nación abrió el 29 de julio de 2025, contra la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, quien asumió esa responsabilidad.

Desde la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría se detalló que, con esta decisión, “revisará la posible omisión de un proceso de selección competitivo, ya que en el modelo implementado, la Imprenta Nacional se limita a recibir capacitación y realizar erogaciones presupuestales para pagar la prestación del servicio, pero tendrá que subcontratar los adicionales que puedan surgir en el desarrollo del bilateral, al no contar con la capacidad para ejecutar el objeto contractual”.

Así se busca determinar si se presentó algún tipo de omisión de la ley que establece la contratación de organismos internacionales, teniendo en cuenta que el valor de los aportes que se van a realizar a la Casa de la Moneda de Portugal es inferior al 50 % del valor del convenio para que la Imprenta Nacional se encargue de la producción y expedición de los pasaportes en Colombia.

“El supuesto compromiso que se hizo de comprometer vigencias futuras de carácter excepcional que superan el periodo del Gobierno nacional actual, en la medida que generan un cambio en la política de expedición de documentos de identificación para los ciudadanos colombianos en el exterior”, es otro de los conceptos que confirmó la Procuraduría entrará a investigar.

Los seis nuevos funcionarios del Gobierno nacional que empezarán a ser investigados disciplinariamente hacen parte de la Imprenta Nacional, como el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Julián David Peña Martínez; y la subgerente administrativa y financiera, Olga Lucia Ruiz Mora; además de los miembros de junta y delegados del Ministerio del Interior, Jaime Berdugo; del Ministerio de las Culturas, Luis Alberto Sanabria, y del Ministerio de Educación, Dora Ojeda Roncancio.

Otro de los funcionarios que también será investigado es Ricardo Benavides, quien cumple la misma función de delegado ante el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

El procurador Marcio Melgosa lideró la inspección a las instalaciones de la Imprenta Nacional, en Bogotá. | Foto: No