Suscribirse

Nación

Escándalo pasaportes: investigan a seis nuevos funcionarios en el proceso contra la canciller Yolanda Villavicencio

Se amplió la investigación disciplinaria contra la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy.

Redacción Semana
28 de agosto de 2025, 12:12 p. m.
Yolanda Villavicencio, canciller encargada.
La canciller Yolanda Villavicencio. | Foto: Cancillería

Seis nuevos funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro hacen parte de la ampliación de la investigación disciplinaria que la Procuraduría General de la Nación abrió el 29 de julio de 2025, contra la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, quien asumió esa responsabilidad.

Desde la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría se detalló que, con esta decisión, “revisará la posible omisión de un proceso de selección competitivo, ya que en el modelo implementado, la Imprenta Nacional se limita a recibir capacitación y realizar erogaciones presupuestales para pagar la prestación del servicio, pero tendrá que subcontratar los adicionales que puedan surgir en el desarrollo del bilateral, al no contar con la capacidad para ejecutar el objeto contractual”.

¿Colombia se va a quedar SIN PASAPORTES? Vea aquí lo que está pasando | El Debate

Así se busca determinar si se presentó algún tipo de omisión de la ley que establece la contratación de organismos internacionales, teniendo en cuenta que el valor de los aportes que se van a realizar a la Casa de la Moneda de Portugal es inferior al 50 % del valor del convenio para que la Imprenta Nacional se encargue de la producción y expedición de los pasaportes en Colombia.

“El supuesto compromiso que se hizo de comprometer vigencias futuras de carácter excepcional que superan el periodo del Gobierno nacional actual, en la medida que generan un cambio en la política de expedición de documentos de identificación para los ciudadanos colombianos en el exterior”, es otro de los conceptos que confirmó la Procuraduría entrará a investigar.

Contexto: Imprenta Nacional aseguró que hay una “campaña de desinformación” en su contra. SEMANA revela documento clave de la entidad

Los seis nuevos funcionarios del Gobierno nacional que empezarán a ser investigados disciplinariamente hacen parte de la Imprenta Nacional, como el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Julián David Peña Martínez; y la subgerente administrativa y financiera, Olga Lucia Ruiz Mora; además de los miembros de junta y delegados del Ministerio del Interior, Jaime Berdugo; del Ministerio de las Culturas, Luis Alberto Sanabria, y del Ministerio de Educación, Dora Ojeda Roncancio.

Otro de los funcionarios que también será investigado es Ricardo Benavides, quien cumple la misma función de delegado ante el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

No
El procurador Marcio Melgosa lideró la inspección a las instalaciones de la Imprenta Nacional, en Bogotá. | Foto: No

Desde la Procuraduría también se confirmó lo siguiente: “Investigará también la presunta falta de disponibilidad presupuestal para otros ítems del convenio y posibles vicios en la junta directiva de la Imprenta Nacional de Colombia, en la que se habrían aprobado varias proposiciones relacionadas con la suscripción de la alianza”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Presidente Petro tilda de “violento” el referendo promovido por el gobernador de Antioquia. Y arremete contra Medellín y Bogotá

2. ¿Qué es la fosfina, la tóxica sustancia que le causó la muerte a una familia en hotel de San Andrés?

3. Niños inmigrantes en riesgo: Estados Unidos revoca protecciones clave en la solicitud de Green Card

4. México suspende envíos postales a EE.UU. tras fin de exención de aranceles: caos para millones de usuarios y comercios

5. Pronóstico del Ideam: así estará el clima en Colombia durante este jueves, 28 de agosto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ProcuraduríapasaportesCancillería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.