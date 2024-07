Esto es lo que se espera en el 2030 con los carros en Colombia, ¿saldrán de circulación los que usan gasolina y diésel?

Para David Jiménez Mejía , presidente de Comce-Soldicom, el gremio que agrupa a los distribuidores minoristas de combustibles del país, la transformación energética es en realidad una transformación de tecnología y en eso “nos preocupa que el gobierno parece no estar de frente sino de espalda a la transición energética, porque no hay políticas que ayuden a que la meta en realidad se cumpla”, enfatizó.

Lo que se explica desde diferentes sectores es que, si bien es cierto durante el primer trimestre del año el consumo de combustibles fósiles, como gasolina y diésel, disminuyó en 7 % comparando el mismo periodo del año anterior. Esto no se debe gracias a las estrategias de cambiar la energía que mueve los vehículos sino en el comportamiento de consumo , pues debido al alto costo de la gasolina las familias tratan de tanquear menos o incluso tras la flexibilidad que permite el teletrabajo sacan menos sus vehículos.

El lograr una verdadera transformación energética exige que se tengan incentivos tanto en la oferta como en la demanda, explica Jiménez Mejía. No hay una campaña, por ejemplo, que invite a cambiar el vehículo tradicional por uno eléctrico, para que se remplace el parque automotor y evitar que se congestionen más las vías. Lo que indica que, si se cumple la meta de tener 600.000 vehículos eléctricos para el 2030, son nuevos carros que llegarán a congestionar, porque no hay un remplazo. Además, que los puntos de carga son insuficientes. Muchas familias no ven con buenos ojos poner a cargar durante 8 o 10 horas un carro desde la toma corriente de su casa y menos cuando las tarifas de los servicios públicos van en aumento.