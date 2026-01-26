Exabogado de Petro demandó decisión del Gobierno que beneficia al Clan del Golfo. ¿Qué pasó?

El abogado Mauricio Pava, quien fue abogado del presidente Gustavo Petro durante varios meses, demandó una decisión de quien fue su cliente para darle beneficios al Clan del Golfo, mientras avanza la negociación de paz con esa estructura criminal.

Pava y la fundación Dilo Colombia radicaron la demanda ante el Consejo de Estado pidiendo la nulidad de la resolución 471 del 22 de diciembre de 2025, que estableció Zonas de Ubicación Temporal en el marco de la conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con el Clan del Golfo.