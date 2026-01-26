Nación

Exabogado de Petro demandó decisión del Gobierno que beneficia al Clan del Golfo. ¿Qué pasó?

Mauricio Pava argumentó falta de competencia del presidente Petro para crear zonas temporales mientras adelanta conversaciones con esa estructura.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 3:54 p. m.
Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, mejor conocidos como el Clan del Golfo.
Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, mejor conocidos como el Clan del Golfo. Foto: Revista Semana

El abogado Mauricio Pava, quien fue abogado del presidente Gustavo Petro durante varios meses, demandó una decisión de quien fue su cliente para darle beneficios al Clan del Golfo, mientras avanza la negociación de paz con esa estructura criminal.

Pava y la fundación Dilo Colombia radicaron la demanda ante el Consejo de Estado pidiendo la nulidad de la resolución 471 del 22 de diciembre de 2025, que estableció Zonas de Ubicación Temporal en el marco de la conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con el Clan del Golfo.

Más de Nación

La medida tiene nueva rotación desde este lunes, 17 de julio de 2023

Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este martes, 27 de enero; evite multas

Así funcionará la medida del pico y placa este viernes.

Pico y placa en Bogotá: los carros a los que les aplica la medida el martes 27 de enero

En un video, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia mostraron su apoyo al paro nacional.

Exabogado de Petro demandó decisión del Gobierno que beneficia al Clan del Golfo. ¿Qué pasó?

Los capturados de la banda Los Satanás.

Reportan duro golpe en Bogotá a la banda criminal Los Satanás: hay varios capturados

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de la agresión a soldados en el cerro de Berlín, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado”

Ministro de la Igualdad le prometió en vivo reconciliación a sargento (r), pero cuando el exmilitar le escribió lo dejó en visto: “Mentiras al aire”

El hombre fue capturado en la localidad de Bosa. Foto Getty.

Se fuga alias Richard, capturado por la motobomba en La Plata, Huila, junto a otros 6 presos

Salvo Basile (Q.E.P.D.) y el alcade de Cartagena, Dumek Turbay.

Lo que le dijo Salvo Basile al alcalde Dumek Turbay sobre su muerte en Cartagena: “Con una pepa de mango”

Juan de Bedout y Zulma Guzmán.

Juan de Bedout dijo el motivo por el que terminó con Zulma Guzmán, quien habría envenenado a su hija: contó todo a la Fiscalía

El Invima lanzó la alerta a través de un comunicado.

Invima alerta sobre producto alimenticio en Colombia: pidió suspender consumo de inmediato

Tribunal de Bogotá falla, en segunda instancia, el caso de Álvaro Uribe Vélez

Caso Uribe: víctimas recusaron al magistrado ponente del proceso en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia

Noticias Destacadas