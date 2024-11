Excanciller Álvaro Leyva lanzó fuertes ataques contra la procuradora general, Margarita Cabello Blanco: “No es autónoma”

“A mi Cabello no me significa nada” , manifestó Leyva Durán en una improvisada rueda de prensa en la que emitió todo tipo de cuestionamientos personales a la Procuradora General . “Es una señora que tiene un cargo público a expensas, naturalmente, del interés de mucha gente que está detrás de ella”.

“Ella (en referencia a la procuradora general) en el transcurso de su mandato, lo que ha demostrado es que no es autónoma. Siempre hay alguien detrás. De tal manera que a mí eso no me significa nada”, indicó.