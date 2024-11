Thomas Greg, la firma que atormenta a Petro: le costó la destitución a Álvaro Leyva y distanció al registrador con Oficina de Transparencia

El primer enfrentamiento que sostuvo Petro con Thomas Greg fue cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores adelantó la licitación pública para contratar la expedición de los pasaportes en Colombia. El entonces canciller Álvaro Leyva, obedeciendo a los principios del presidente, se atravesó y le quitó de las manos el millonario contrato a la firma. Thomas Greg no se quedó quieta y anunció una multimillonaria demanda contra el Estado.

Sin embargo, los problemas llegaron. La Procuraduría suspendió por tres meses a Álvaro Leyva, lo separó del cargo y él no tuvo otra alternativa que defenderse desde la distancia e insistir en que Thomas Greg & Sons no podía beneficiarse de más contratos del Estado. La suspensión se extendió y el líder conservador no pudo regresar a su cargo. Este martes 12 de noviembre, el organismo disciplinario, en un fallo de primera instancia, lo destituyó para ejercer cargos públicos durante diez años.