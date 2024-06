Exjefe del DAS, responsable de asesinato del profesor Alfredo Correa de Andreis, fue aceptado por la JEP ¿Quedará libre?

En un fallo de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de 66 páginas se resolvió “aceptar el sometimiento de forma condicionada a la Jurisdicción Especial para la Paz del señor Javier Alfredo Valle Anaya, identificado con C.C. No. 78.696.079 de Montería, Córdoba, en su condición de agente del Estado no integrante de la fuerza pública, exclusivamente por los hechos del proceso de radicado No. 110013107010201400024, por cumplirse los ámbitos de competencia y bajo los parámetros de un análisis de intensidad leve, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta decisión”.