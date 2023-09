Expresidente Andrés Pastrana contraataca, presentará una tutela para saber todo lo que dijo Salvatore Mancuso en su contra ante la JEP

En los próximos días el expresidente Andrés Pastrana Arango presentará una tutela para tener acceso a todo lo que ha dicho el excomandante paramilitar, Salvatore Mancuso Gómez en su contra en las sesiones que ha rendido ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El exmandatario indicó que junto a su abogado, Julián Quintana, presentará la acción judicial para poder defenderse plenamente de las acusaciones que ha hecho Mancuso. “Hasta el momento no me han dicho cuáles son las declaraciones de Mancuso, no he podido asumir mi defensa, tanto que presentaré una tutela para conocer, por parte de la JEP, qué fue lo que dijo Mancuso allá”.

El exjefe de Estado indicó que tres meses después de las declaraciones que rindió el exjefe de, entre otros, el Bloque Catatumbo de las AUC, en las sesiones públicas ante la JEP y otras diligencias reservadas, no ha podido conocer en efecto qué fue todo lo que dijo en su contra y las acciones que se adelantaron durante su Gobierno.

“Con relación a lo que dijo el señor Mancuso, usted sabe que lo dijo ante la JEP, pues yo ya pedí ante la JEP que me presenten cuáles son las denuncias que hizo Mancuso, pues es el único caso en que lo acusan a uno y no se tiene la posibilidad de defenderse porque no le están diciendo ni le están mostrando qué es”, aclaró.

En mayo pasado, Mancuso señaló ante la JEP que las Autodefensas Unida de Colombia (AUC) “intervinieron de manera directa en elecciones al Congreso, el 10 de marzo de 2002, y también de manera directa en las elecciones de mayo de 2002, de Presidencia”.

Sin embargo, le pidió a los tres magistrados que presidían la sesión que este tema quería que fuera “hablado” en “privado”. Mancuso alcanzó, en esa oportunidad, a entregar algunos nombres: “Hubo apoyos en elecciones, por ejemplo, a Horacio Serpa, al mismo presidente Pastrana y a Uribe. Pero sugiero, les ruego, que podamos hacerlo en audiencia privada”.

Frente a esto, Pastrana anunció una denuncia penal en contra de Mancuso “por su falso testimonio”, exigiéndole al excomandante paramilitar presentar pruebas. “Le exijo al cobarde asesino Mancuso que muestre hoy mismo siquiera una prueba de apoyos o infiltración de dineros del narcoterrorismo paramilitar en mi campaña presidencial. De no hacerlo, pierde, aquí y allá, todos los beneficios que le concede la justicia especial”.

Pocas horas después de conocerse las declaraciones de Salvatore Mancuso, el senador Iván Cepeda publicó una serie de trinos en los que reseñaba que Pastrana había recibido el apoyo de paramilitares para su campaña a la Presidencia. Hecho que motivó al expresidente a denunciar ante la Corte Suprema por los delitos de injuria y calumnia al senador del Pacto Histórico.

Este martes fracasó la conciliación entre el expresidente Andrés Pastrana y el senador Iván Cepeda. “De ninguna manera pienso ni retractarme ni rectificarme sobre lo que he dicho, así que, como siempre, muy respetuoso de las decisiones judiciales y dispuesto a comparecer a los llamados que haga la Corte Suprema en este caso”, precisó el congresista. “Tengo la convicción de que he actuado respetando la justicia y de que no he incurrido en ninguna calumnia ni injuria”.

Cepeda aseguró que él no tiene que aportar ninguna evidencia hoy por hoy: “Yo solamente tengo que responder ante la justicia. Hay una serie de acusaciones que ha hecho, por ejemplo, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, es ahí dónde se debe demostrar los hechos”.

