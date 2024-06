Extranjero llegó a Colombia para operarse la nariz, pero todo se convirtió en una pesadilla. Esta es su historia

Indica que una vez estaba acostado con la herida abierta, vio que justo al otro lado de la cortina estaban contando dinero y comiendo. Además, que una mujer llegó a realizarse otro procedimiento que requirió cirugía y no había una separación de espacios detallados. “Cuando vi todo eso que me dio desconfianza ya era muy tarde, tenía mi rostro con una incisión. Ya no había más que esperar los resultados y fueron los peores” , señala el denunciante.

Efectivamente, al poco tiempo empezó a ver que su nariz pasó de estar morada a negra, que los dolores eran incontrolables. La respuesta que le dio la mujer que lo operó es que tomándose unos medicamentos podría mejorar, al ver que eso no sucedió, Neyla Gutiérrez indicó que el cuerpo del joven rechazó su propio injerto y que esos eran riesgos que se podían correr, por eso le hicieron firmar el consentimiento, así que no había nada de qué hacer .

La respuesta que encontró es que: “el consultorio no está habilitado en realizar cirugías mayores, pero sí para realizar procedimientos menores”. Dicen que en el caso de él le realizaron una alectomía de alas nasales, algo que no corresponde con el procedimiento real, una rinoplastia que requirió injerto de cartílago. Además, se lee en el correo al que tuvo acceso SEMANA que “no tenemos constancia que el consultorio tenga una mala asepsia, ya que las visitas realizadas por la Secretaria de Salud han cumplido con los requerimientos y han tenido la habilitación de la Autoridad sanitaria favorable ”. Incluso señalan que como administración deben velar para que los consultorios cumplan con toda la documentación de habilitación establecida por la seccional de salud.

SEMANA consultó a la secretaria de Salud de la gobernación de Antioquia si era verdad lo que respondía la administración y la sorpresa es que el consultorio solo tiene autorización para ofrecer servicios odontológicos. En un control que realizaron tras recibir las denuncias de las posibles irregularidades que se estarían cometiendo en ese lugar encontraron medicamentos que no son de uso odontológico sino estético, los cuales fueron decomisados y el consultorio fue sellado por unos días. Sin embargo, no lograron ubicar a la mujer que se presenta como doctora Neyla Gutiérrez para corroborar su idoneidad como médica estética.

La doctora Lina Triana explica que cualquier médico que realice sus estudios en el exterior debe homologarlos en Colombia para poder ejercer, de lo contario estaría actuando de manera irregular. Neyla Gutiérrez no figura como miembro de la Sociedad de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, ahora bien, que no sea miembro no significa que no tenga acreditación, así que se consultó en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud, ReTHUS y no aparece habilitada. El equipo periodístico de este medio se comunicó directamente con el consultorio de Neyla Gutiérrez para conocer su versión de los hechos y que de manera práctica y sencilla informara en qué universidad realizó los estudios y que enviara soporte de ellos, pero nunca respondió los mensajes.