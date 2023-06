Fiscalía entrega más bienes para reparar a las víctimas de las AUC; son diez propiedades avaluadas en más de $20.830 millones

En una importante acción conjunta, la Fiscalía General de la Nación y el Fondo para la Reparación a las Víctimas han puesto a disposición de la entidad un total de 83 inmuebles que se encontraban vinculados a integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las Farc. Estos bienes, avaluados en más de 66.202 millones de pesos, forman parte de la segunda fase de entrega establecida entre ambas instituciones.

Durante las últimas dos semanas, se realizaron las entregas de 10 predios ubicados en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cundinamarca y Tolima, con un valor total de 20.830 millones de pesos. Estas propiedades fueron afectadas previamente con medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, impuestas por magistrados de Justicia y Paz de distintos tribunales superiores del país, atendiendo a la solicitud de fiscales del Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional.

Entre los bienes destacados se encuentran la Finca La Piscina o Santa Ana, en Envigado, Antioquia, presuntamente parte del patrimonio ilícito de Carlos Mario Aguilar Echeverri, conocido como alias Rogelio, exjefe de la autodenominada ‘Oficina de Envigado’. Esta finca, avaluada en 1.605 millones de pesos, estaba en manos de Jorge Mario Pérez Marín, alias Morro. En ella se registraron múltiples homicidios, incluyendo el asesinato de cinco hombres y cuatro mujeres, entre ellos alias Morro y una reconocida modelo.

Además, se entregaron 168 lotes ubicados en el condominio ‘Reservas Del Paguey’ en Ricaurte, Cundinamarca, que se atribuyen a terceros con presuntos vínculos con José Miguel Arroyave Ruiz, alias Arcángel, excabecilla del Bloque Centauros. El valor de estos bienes supera los 10.440 millones de pesos.

También se incluyó el predio denominado el Mirador, en Santa Rosa de Sur, Bolívar, con un avalúo que supera los 3.552 millones de pesos. Esta propiedad perteneció a Edwin Ferney Uribe Téllez, alias El Cabezón, excabecilla del Bloque Central Bolívar.

Asimismo, se ha entregado la Hacienda Guamal, ubicada en la vereda El Salado, en San Luis, Tolima, con una extensión total de 367 hectáreas y un valor cercano a los 2.500 millones de pesos. Esta propiedad, según los elementos de prueba, habría sido utilizada como centro de planeación de actividades criminales del Bloque Tolima y como punto de acopio de armamento.

Por último, se encuentra el Predio Malokas, situado en la zona rural de San Lucía, también en el Tolima, conformado por tres bienes con un valor conjunto de más de 2.069 millones de pesos. Se cree que este lugar fue utilizado como asentamiento por varias estructuras armadas del Bloque Tolima, además de servir para instalación de antenas de comunicaciones.

Los bienes que le quitaron a ‘La Flaca’, expareja de ‘Otoniel’

Por otra parte, en un contundente golpe contra el patrimonio ilegal del Clan del Golfo, las autoridades lograron ocupar, con fines de extinción de dominio, bienes avaluados en más de 11.000 millones de pesos que pertenecerían a La Flaca, Blacho y Mechas.

Fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, en colaboración con la Dijín de la Policía Nacional, ejecutaron medidas cautelares, embargo, secuestro y toma de posesión de 18 bienes relacionados con esta red criminal.

En el primer operativo se logró afectar a Blanca Senovia Madrid, conocida con el alias de La Flaca, expareja sentimental de Dairo Antonio Úsuga, el temido Otoniel. Tres inmuebles, un establecimiento de comercio y dos vehículos, ubicados estratégicamente en Barbosa, Bello y Medellín, Antioquia, con un valor aproximado de 2.000 millones de pesos, fueron decomisados. Según las pruebas recopiladas, alias La Flaca habría recibido cuantiosas sumas de dinero provenientes de actividades ilegales para su beneficio personal, llevando una vida de lujos.

En el segundo operativo, se descubrió la participación de los hermanos Bladimir y Edwin Granda Carvajal, conocidos como Blacho y Mechas, respectivamente, en la red de lavado de activos del Clan del Golfo.

Los uniformados ocuparon cinco inmuebles, un establecimiento de comercio, una sociedad y cuatro vehículos, ubicados en Copacabana, Ebéjico, Currulao, Carepa y Medellín, Antioquia. El avalúo preliminar de estos bienes supera los 9.000 millones de pesos. Estos hermanos, presuntamente, desempeñaron roles clave en la logística de Otoniel, siendo sus enlaces y facilitando su ocultamiento.

Los bienes decomisados en ambos operativos fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración, como parte de las medidas tomadas para golpear la estructura financiera del Clan del Golfo.

No fue muy difícil para los investigadores establecer que la riqueza que ostentaba y ufanaba alias La Flaca no era de ella o por lo menos se descartó su origen legal. Ella no tenía trabajo y desde que el cabecilla del Clan del Golfo fue extraditado, alias La Flaca, según la investigación, siguió manejando millones de pesos en recursos, todos derivados del tráfico de drogas.

“El material de prueba da cuenta de que alias La Flaca pagaba mensualmente arriendos que superaban los seis millones de pesos, y adquiría bienes y servicios a los que no podría acceder porque no tenía trabajo ni registraba fuentes de ingresos. Por el contrario, se estableció que, luego de cumplir condena por concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares, se sostuvo económicamente con recursos del Clan del Golfo”, señaló la Fiscalía.

