Fiscalía pide enviar a la cárcel a implicados en el crimen del director de La Modelo. “Son un peligro para la sociedad”

La Fiscalía General le pidió al juez once de control de garantías de Bogotá enviar a la cárcel a Ányelo Cárdenas, Diego Murillo y Sharon Martínez, señalados de participar en la planeación y ejecución del crimen de director de la cárcel La Modelo, coronel en retiro Élmer Fernández Velasco, registrado en mayo de este año.

En la solicitud de medida de aseguramiento se puso de presente que se le imputaron a estas personas los hechos con un agravante. “No procede una medida no privativa de la libertad, pues no son suficientes ni coherentes para soportar el nivel de violencia acá investigado. No estamos frente a un hecho amparado en la legítima defensa”.