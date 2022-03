“Fracasar fracasando”: el candidato ‘quemado’ que se quejó por no ser mencionado en la prensa

Paralelo al listado de congresistas elegidos para conformar tanto Senado como Cámara de Representantes, las elecciones también dejan el tradicional consolidado de ‘quemados’ o aspirantes que se quedaron a mitad de carrera en su intento por llegar al Capitolio Nacional.

Un curioso ejemplo se ha hecho viral en Twitter. German Ricaurte, quien pretendía llegar al Senado a bordo de la lista cerrada del Nuevo Liberalismo, compartió un particular mensaje quejándose por no haber sido incluido en la lista de ‘quemados’ al Congreso que confeccionaron esta semana varios medios de comunicación.

“Ningún medio de comunicación pequeño o grande me incluyó en sus publicaciones de ‘los quemados al Congreso’, ‘el pabellón de los quemados’ o ‘los mejores memes sobre los quemados de este domingo’. Fracasé fracasando. No puede ser”, dice el trino publicado el martes, 15 de marzo.

Ricaurte, quien es magister en derecho, gobierno y gestión de la justicia, no consiguió la meta de llegar al Senado, sin embargo, los comentarios en su publicación no se hicieron esperar y varios internautas le auguraron mejor fortuna en las próximas elecciones.

“No señor. Eso implica que fue una candidatura impecable y con proyecciones sensatas, en las que se trabajó de sol a sol esperando un buen resultado, que por otros factores desafortunadamente no fue. Usted es un crack y un ejemplo de constancia, perseverancia y esfuerzo pleno”, respondió el usuario de Twitter @santiago_ossa96.

La publicación de Ricaurte ya suma 6.209 likes. Un comentario previo, cuando tenía menos reacciones, hizo la siguiente pregunta: “Oiga, ¿estos 3.500 me gusta fueron votos? A lo que el candidato respondió que “claramente no”.

“Eso no es fracaso. Es parte de la democracia. No todos ganan de una. Y no se quemó ni usted ni nadie por no haber logrado la votación necesaria. Al contrario, tomó experiencia y es parte del aprendizaje para la próxima campaña. Ánimo”, comentó @Andre_Saenz.

“Mientras su trabajo haya sido honesto e impecable, usted no perdió, nosotros lo perdimos a usted”, anotó el usuario @psycomano97.

En otra publicación hecha por Ricaurte, quien también se ha desempeñado como edil de la localidad de Chapinero, en Bogotá, expuso el caso de un formato E14 en el que “no cuadra nada con nada”.

Según lo expuesto por Ricaurte, en una mesa de votación en la capital del país se encontró un formulario donde las cifras son bastante confusas. “Pero mírame esta belleza de E14 de una mesa en Bogotá: 8 votos por el logotipo del Nuevo Liberalismo, supuestamente ningún candidato obtuvo un solo voto individualmente y el total da 16. No cuadra nada con nada”, escribió.

En un segundo trino complementó: “o hay ocho votos por candidatos que no asignaron, o duplicaron el total de votos por la lista, o contaron solo la mitad de votos por el logo... pero eso no tiene pies ni cabeza”.

Nuevo Liberalismo logra dos escaños en Cámara

En el caso del partido Nuevo Liberalismo marcó una de las sorpresas de la jornada, pues pese a que, según las proyecciones lograría alcanzar algunas curules en el Senado de la República, en una lista con figuras entre las que se destacan la periodista Mabel Lara, el exdefensor del Pueblo Carlos Negret, la académica Sandra Borda y Carlos Fernando Galán, entre otros, no logró superar el umbral establecido para entrar a competir en la repartición de los escaños.

No obstante, bajo condiciones normales, este partido no perdería la personería jurídica gracias a haber conseguido superar el umbral, y acceder a una curul, en dos de los territorios o circunscripciones departamentales y especiales en donde habían postulado candidatos.

Incluso, el partido, en virtud de la sentencia SU-257 de 2021 con la que recuperó su personería jurídica, tampoco lo haría, pues esta estableció la imposición de un tiempo en el que operaría una suerte de inmunidad hasta 2026, periodo en que la colectividad no perdería su estatus pese a no alcanzar el umbral en las elecciones en las que participase.