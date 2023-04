General (r) Eduardo Zapateiro y su dura pulla al minDefensa: “No nos sentimos representados con una persona que ha sido expulsada de un país hermano”

El general (r) Eduardo Zapateiro, en entrevista con SEMANA, habló de la actualidad de las Fuerzas Armadas y la cúpula militar, así como de su nuevo libro El honor del deber cumplido.

En ese sentido, Zapateiro aprovechó para mencionar el papel que están llevando a cabo los ministros del Interior, Alfonso Prada, y de Defensa, Iván Velásquez.

En primera medida, manifestó que no se puede escuchar al ministro del Interior, ni dejarse “meter los dedos a los ojos ni a la boca” por lo sucedido con los 78 policías en Caquetá, ya que según Zapateiro lo sucedido fue un secuestro y no un cerco humanitario.

Iván Velásquez, ministro de Defensa. - Foto: GUILLERMO TORRES

“Eso es secuestro. No bauticen las cosas amañadamente. ¿Cómo así que cerco humanitario? ¿Cuál cerco humanitario? Despertemos, colombianos, y llamemos las cosas por su nombre. Eso es un secuestro”, manifestó el general (r).

Sin embargo, lo que llamó la atención fueron las duras palabras que tuvo contra Velásquez. De acuerdo con Zapateiro, las personas no pueden liderar con odio y rencor. Además, indicó que el jefe de la cartera “lleva ocho meses buscándole algo malo al general Zapateiro y pues no lo van a encontrar, no lo van a encontrar jamás”.

“En SEMANA vi dizque que un bandido de esos sinvergüenzas me nombra en una declaración; un bandido que ni conocí. Mi nivel estratégico no me lleva a estar andando con criminales de ese tipo, de esa calaña, y mis consignas siempre como comandante fueron claras ante mis hombres. Los criminales son criminales y con ellos no se pacta absolutamente nada. Llámese como se llame la estructura criminal, pero son narcoterroristas, son criminales y le hacen daño al pueblo colombiano”, agregó.

General (r) Eduardo Enrique Zapateiro. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Por otra parte, se refirió a lo sucedido en Guatemala, donde el ministro es catalogado como persona no grata por las investigaciones que llevó a cabo en el país centroamericano.

Zapateiro afirmó que los generales y almirantes que se encuentran en la reserva activa y que hacen parte del cuerpo de generales no se sienten orgullosos ni representados con una persona que ha sido “expulsada de un país hermano”.

“El ministro actual de Defensa estuvo en Guatemala y fue echado en Guatemala. Es persona no grata en Guatemala y viene aquí y lo colocaron de ministro. Entonces, la cúpula que está en este momento puede que se lo trague, pero ninguno de los generales y almirantes que estamos en la reserva activa y que hacemos parte del cuerpo de generales –que no soy su presidente, pero es lo que yo siento y es el sentir de todos los lo que estamos por fuera– no nos sentimos orgullosos ni representados con una persona de la cual ha sido expulsada de un país hermano”, aseveró.

El general (r) Zapateiro también manifestó que confía en las Fuerzas Militares, ya que los cataloga como grandes profesionales. Sin embargo, manifestó que le preocupan los subalternos sacados por el presidente Gustavo Petro.

“Lo único que me preocupa no son sus mandos, son muchachos que yo tuve y que fueron todos subalternos míos. Los que echó el presidente y los que aún están ahí en el mando. Me quieren y me aprecian, y eso no lo podrá borrar nunca el presidente. Petro no podrá borrar jamás quién fue cada quien en donde estuvo. No preocupan sus miembros, me preocupa quién los lidera. Que los lidere con cariño, con amor, que se gane el corazón de sus hombres y que no descuide las capacidades de las Fuerzas Militares”, manifestó.

Ejército Nacional - Foto: Ejército Nacional

Además, catalogó como críticas las reglas y los procedimientos que se están planteando en el momento. “Lo más crítico aquí es que no hay reglas claras y procedimientos claros. Les explico en fútbol, como les gusta a los colombianos. Es como tener al Ejército jugando con unos bandidos en una cancha sin árbitros”, aseveró.