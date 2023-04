“Aquí no vamos a hacer golpes como se lo imaginan ellos. No señor”, general (r) Eduardo Zapateiro se confiesa sobre lo que piensa del Gobierno Petro

El general ( r ) Eduardo Zapateiro, se destapa a propósito del lanzamiento de su libro El honor del deber cumplido, una vida construyendo país. Advierte que un país sin seguridad no es nada, que Colombia quiere la paz, pero una paz con justicia y que cada quien debe pagar sus delitos.

“Yo no podía estar con una persona que sigue gobernando y sigue pensando con rencor, con odio, pasiones e ideologías que ya están mandadas a recoger”, dijo.

SEMANA. Usted acaba de sacar un libro. ¿Por qué contar sus memorias siendo usted tan joven?

General (r) Eduardo Zapateiro. Decidí hacerlo porque yo pienso que el país hoy necesita que conozcan la verdad de lo que ha pasado en los últimos 40 años. Que sea un texto de obligatoria lectura para las actuales y sobre todo para las futuras generaciones, no solamente oficiales, suboficiales y soldados. Sino también los jóvenes de Colombia que no vivieron la historia de los 90, de los años 2000, 2010, 2020 que fueron épocas terribles. Que no solamente sea lo que lo que dijo la Comisión de la Verdad especial. A mí no me da temor, ni intimidación contar la verdad de lo que yo viví desde el año 80. Quiero decirles a los jóvenes, que prestar el servicio militar es una obligación. Construir el país que todos queremos. Quiero recordarles a todos los colombianos que en la Constitución Nacional hay dos palabras que se conjugan igualiticas: bien común, lo cual muchos colombianos que hoy tienen la obligación de hacerla cumplir, se olvidaron de ella y que por encima del bien común ponen el bien personal. Hay muchísimas personas que tienen la obligación constitucional de hacerlo cumplir. Todos debemos velar, sumar y construir país para que impactemos el bien común de todos los colombianos. Eso me motivó, así como mis hijos a quienes desde pequeños vengo contando todas mis experiencias. La directora de Penguin Random House una vez salí, me llamó y me dijo del deseo de escribir un libro conmigo. Y me encerré cinco meses en mi casa, en mi estudio y sacamos adelante esta obra que está desde el 1 de abril en el mercado.

SEMANA. ¿Cuál es la verdad que tienen que conocer las nuevas generaciones?

General (r) Eduardo Zapateiro. Que no es la primera vez que un presidente está buscando la paz. Todos los presidentes de la República en Colombia siempre han tenido como prioridad buscar la paz de este país. A mí me entregó el diploma Belisario Betancourt Cuartas, presidente de la República en 1985. Todos los presidentes de la República han abierto las puertas y le han dicho a todos los criminales, a todos los grupos narcoterroristas de este país, al que le han hecho tanto daño, que se sumen a construir y no a destruir o delinquir. Eso es lo que yo he visto en todos los los presidentes. Hablo de los 8 presidentes con los que yo estuve desde que soy subteniente en los cuarenta años de mi carrera militar contando el doble mandato que ejercieron Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Lo que me preocupa, es que soy el único que hoy está escribiendo, que hoy está hablando, que hoy está dando a conocer su voz, dándole una guía a los colombianos. Eso me lo dejó de consigna el presidente Duque. Me dijo: “Eduardo tú eres un general que le tocó vivir cosas durísimas en el país desde que eres subteniente”. Yo hablaba mucho con él y me motivó a escribir mis memorias, porque los colombianos necesitan línea, necesitan escuchar a sus generales. Fue a Duque a quien le di el primer libro. Cumplí su intención, la de mi esposa y mis hijos. Hay algo muy importante y son las operaciones desde el año 90 y arrancamos ese mito de Casa Verde y de ahí para allá empieza a contar muchas operaciones. La Fénix con Raúl Reyes que era prácticamente el brazo diplomático de las FARC en el exterior y que nos hacía mucho daño. La camaleón. Es la primera vez en la historia de Colombia que se cuentan las operaciones de manera cruda, así expuesta, como un cuento. Los colombianos van a saber cómo es que se planean las operaciones en Colombia, no es como lo dice todo el mundo. Son planeadas, calculadas, con medición de matrices, con planeamiento con fases. Lo explico al detalle y eso me da tranquilidad. La época del 2020-21 época del covid-19 en un país con una economía creciente. El huracán en Providencia. Los que estamos en los momentos críticos de la Nación, ha sido el soldado y la policía. Tenemos muchos organismos como la Defensa Civil y la Cruz Roja pero siempre estamos para salvar al país. Después se vinieron las protestas violentas, generadas por lo que todos los colombianos saben que la generaron. Ahí lo explico en el libro. La responsabilidad de los gobernantes locales, departamentales y muchos senadores que se sumaron a este destrozo para estrangular a Colombia. Hablan de entrampamiento y golpear contundentemente al presidente, quería tumbarlo.

SEMANA. ¿Entonces pintaron las Fuerzas Armadas como los malos del país?

General (r) Eduardo Zapateiro. Aquí salió la asistencia militar, que es otro aspecto importante y del cual me siento muy ofendido y hablo en el libro muy detalladamente de eso. Porque el actual presidente fue a Francia, a Europa, a vender de manera negativa a sus fuerzas militares y en particular al ejército expresando de manera irresponsable y perversa que el ejército había fusilado 100 jóvenes colombianos, que había capturado 12 cuando nosotros tenemos la competencia para capturar. Desde el principio estuvo la mentira perversa. Nosotros nunca capturamos, nosotros nunca hicimos daño un colombiano, ni asesinamos, ni fusilamos a nadie. Me tocó viajar a España, me hicieron una invitación y a desmentir y lo haré cueste lo que me cueste. Muchas personas me dicen que me cuide porque quedo en el ojo del huracán y la verdad, no me interesa.

SEMANA. Usted habla de un polémico episodio con el presidente Petro en su libro. ¿Cuál es?

General (r) Eduardo Zapateiro. Desde un principio fui claro, o sea, yo lo único que hice fue defenderme. Inclusive la alcaldesa de Bogotá en plenas elecciones, me tocaba coordinar muchas cosas porque ministro de la Defensa me pidió el favor que la alcaldesa quería tenerme en sus consejos de seguridad previo a las consultas presidenciales. Asistí y ella me criticó. Me dijo que estaba haciendo política y yo en ningún momento, jamás participé en política, ni es mi intención participar en política. Cada día trae su afán, pero hasta el momento no he tenido el afán de lanzarme a la arena política. Lo que hice fue defender a los soldados, al ejército, la legitimidad de nuestra institucionalidad. Sobre todo a los generales, porque el senador Petro, en su momento candidato presidencial, tenía pues lógicamente la capacidad de tener su beneficio de su inmunidad parlamentaria, pero no era el derecho de decir que su cuerpo de generales de Colombia, sobre todo la cúpula estaba haciendo negocio o estaba delinquiendo con el Clan del Golfo y no se lo permito ni a él ni a ningún colombiano que denigre del Ejército, cuando todos los días muere un militar, muere un policía de su país. No me arrepiento, ni me arrepentiré jamás de haberle dicho sus tres verdades a ese candidato presidencial. Que respetara a los hombres que ofrecen todos los días su vida por los colombianos a cambio de nada.

SEMANA. Usted ha dicho que no se veía entrando al Palacio de Nariño con Petro. ¿Se arrepiente de haber tomado esa decisión?

General (r) Eduardo Zapateiro: No me arrepiento porque tengo mis cosas claras. Mis convicciones son claras, mis tradiciones como soldado son claras. A mí me formaron en mi casa pero fortalecí mis principios, mis valores y mi ética en el ejército. No entré con él porque nos hizo daño, nos criticó duro y no se ha retractado de lo que dijo y ahí tienen generales muy profesionales que quedaron en el ejército. Sacó 30 generales, fracturó y debilitó al Ejército Nacional, quitándole las capacidades a su ejército que costó muchísimo dinero a la nación. Es que también eso repercute en la seguridad nacional del país, en la defensa nacional del país. Ojalá se tomara la molestia de estudiar a los 30 generales que de manera irresponsable, salieron aunque lógicamente tienen el poder como presidente, pero en la historia nunca se había visto esto. Es acabar con la institucionalidad. Yo no podía estar ahí con una persona que sigue gobernando y sigue pensando con rencor, con odio, pasiones e ideologías que ya están mandadas a recoger.

SEMANA. ¿Qué piensa de la barrida de los generales?

General (r) Eduardo Zapateiro. Me parece lo más irresponsable que puede hacer un presidente de la República. Así de sencillo. Cómo va a sacar 30 generales que han dado todo por esta patria, supremamente calificados. Ojalá los medios se dieran a la tarea de averiguar qué fue lo que se perdió para el país en el Ejército, la policía y todas las fuerzas. Es atentar contra la seguridad y la defensa de la nación. Por eso sigo sintiendo que el país ya tiene que hacer un alto, hay que hacer un alto y pensar en el país, no pensar en ideologías que ya están mandadas a recoger. Necesitamos ponerle seriedad y comenzar a construir el país que todos queremos para las futuras generaciones, sumar. Aquí se sigue gobernando con odio, sentimiento retrógrado, pasiones amañadas. Aquí, él representa a todo un pueblo, no solamente los 11 millones de colombianos que lo sacaron adelante. Los colombianos queremos democracia y que se lidere por el camino que nos conduzca a la prosperidad, a la seguridad de tener un país tranquilo. No soy el general guerrerista que todo el mundo está pensando que soy. Aquí hay generales responsables, que comprenden la estructura del Estado. Aquí no vamos a hacer golpes como se lo imaginan ellos. No señor, que más bien se concentre en gobernarnos de la manera como tiene que gobernarnos, lo que está esperando el pueblo colombiano, y que lo haga con lujo de detalles. Es lo que le pido al presidente como General del Ejército, como General de la República de Colombia.

SEMANA. Usted le dice a nuestros colegas de El Tiempo que hay algo que debe escuchar el presidente Petro ¿Qué es ?

General (r) Eduardo Zapateiro. Escuchar a sus asesores. A los que tengan carácter. Me queda la duda por qué salió el doctor Gaviria, una persona que ha sido docente, director de universidades como la de los Andes. Me extraña. ¿Por qué ese gran doctor al que muchos admiran lo sacan de ahí? Eso tiene un significado grandísimo y de pronto no lo hemos escuchado a él. No lo hemos escuchado a él. Necesitamos gente con carácter, ministros con carácter, consejeros con carácter pero que amen a Colombia. Que asesoren sin ideologías que no acaben con nuestro país. Colombia es un país próspero, un país que solo puede salir adelante sin ayuda de nadie. Nosotros no necesitamos ayuda de nadie, es un país rico. Lo tenemos todo y solamente necesitamos buenos directores, buenos gobernantes a nivel de corregimientos, de Juntas de Acción Comunal, de alcaldes que amen a sus municipios, de gobernadores que amen y den la vida por su departamento y por presidentes que amen su país.

SEMANA. Entonces, ¿cómo va el país?

General (r) Eduardo Zapateiro. Un país sin seguridad no es nada y empezamos a dar círculos viciosos que no llevan a nada. Queremos la paz, claro, pero una paz con justicia. Si queremos la paz, aquí cada quien debe pagar sus delitos. Todo lo que han hecho mal deben pagarlo. No debe haber indulgencias para las personas que han marcado hitos en la historia y han hecho daño al país, los que no pagaron condenas y fueron perdonados, pues no les importa un carajo. No les importa nada del país y como no han pagado siguen haciendo de las suyas. Una paz sin justicia no cabe, ni en Colombia ni en ningún país del mundo. Hace poco fui a Medellín con mi familia. Fui sin escoltas y cogí un taxi porque no le debo nada a nadie. Respeto las redes sociales pero las bodegas y los muchachos que se prestan para aliarse y delinquir de manera soterrada hablando mal del general Zapateiro, primero lean el libro y conozcánme y luego me critican. El caso, cogí un taxi y el taxista era desmovilizado de las FARC y me reconoció. Iba para la Comuna 13 a conocerla con mis hijos y me dijo: “general, lo admiro y estoy de acuerdo con las cosas que usted escribe. Fui malo, fui delincuente, hice mucho daño pero estuve nueve años en la cárcel y ahí entendí y pagué y estoy con mi conciencia tranquila de poder salir nuevamente a servirle a la ciudadanía, al país”. Es decir, hay que pagar. Repito, una paz sin justicia, no cabe, eso no va para ninguna parte. No quiero que se repitan las historias en las que hemos caído y hemos tenido fracasos y no aprendemos nunca.

SEMANA. ¿Qué le preocupa de las Fuerzas Militares hoy?

General (r) Eduardo Zapateiro. Yo confío en las Fuerzas militares. Son muy profesionales. Lo único que me preocupa, no son sus mandos, son muchachos que yo tuve y que fueron todos subalternos míos. Los que echó el presidente y los que aún están ahí en el mando. Me quieren y me aprecian y eso no lo podrá borrar nunca el presidente. Petro no podrá borrar jamás quién fue cada quien en donde estuvo. No preocupan sus miembros, me preocupa quien los lidera. Que los lidere con cariño, con amor, que se gana el corazón de sus hombres y que no descuide las capacidades de la fuerza militares, es decir, las del Ejército, las de la Fuerza Aérea, las de la Armada Nacional y las de la Policía. Cualquier respuesta ya sea en momentos difíciles o situaciones de cambios que de pronto tenga el país cuando nos azota la naturaleza, como lo que hemos sufrido. Se aproxima una amenaza latente como la del Nevado de Ruiz y donde pase, será gravísimo. La primera respuesta a las amenazas hoy que son latentes, son las fuerzas militares y no solamente en Colombia en todos los países del mundo; la fuerza militar y su presidente deben tener la responsabilidad y deben tener siempre compromiso de mantener sus hombres equipados, entrenados. Hoy hay una obsolescencia total en las tres fuerzas. Tenemos aviones que ya cumplieron su misión, tenemos un componente terrestre que tiene unos vehículos que ya cumplieron su misión. Tenemos una Armada Nacional y te estoy hablando desde la óptica como antes del ejército. Mi óptica va más allá. Pienso en Nación. El presidente debe tener como preocupación primaria velar por las capacidades de sus fuerzas militares. Tenemos países amigos pero que piensan en sus intereses y nosotros los colombianos, no podemos ser ajenos. Hay que defender nuestros intereses nacionales.

SEMANA. ¿El ejército va bien? ¿La operatividad de las Fuerzas Armadas va bien?

General (r) Eduardo Zapateiro. Lo más crítico aquí, es que no hay reglas claras y procedimientos claros. Les explico en fútbol, como les gusta a los colombianos. Es como tener al Ejército jugando con unos bandidos en una cancha sin árbitros. A parte de eso no hay un VAR que pueda calificar que se hizo en las acciones que estamos viendo. No me quiero imaginar los soldados que murieron en el Catatumbo que es una roja y que lo sabemos, no tiene ninguna zona verde, ni mucho menos amarilla. Que los soldados puedan estar, claro, cualquier soldado puede estar porque los soldados tienen entrenamiento tanto profesional como regulares. Total apoyo a los comandantes porque cualquier soldado después que esté entrenado y esté armado y equipado puede estar defendiendo la patria en cualquier punto geográfico del país. Pero si no hay un procedimiento claro que les indique a ellos cómo proceder ante cualquier situación, pues vamos a tener los problemas, se nos van a seguir presentando, sino hacen un alto y dejan las reglas claras sobre el camino.

SEMANA. ¿Qué piensa de secuestro en Caquetá de los 78 policías?

General (r) Eduardo Zapateiro. Eso es secuestro. No bauticen las cosas amañadamente. ¿Cómo así que cerco humanitario? Cuál cerco humanitario. Despertemos colombianos y llamemos las cosas por su nombre. Eso es un secuestro. Así como durante 10 o 12 años les pasó a los de Mitú, Villar, el General Mendieta. Así sean 24 o 48 horas, estuvieron secuestrados. No le pongan reparos a las cosas. No nos dejemos meter los dedos a los ojos ni a la boca. No podemos escuchar a un ministro del Interior que tiene la responsabilidad total de lo que pasa al interior de nuestro país, saliendo con esas figuras totalmente de ficción. Están en su mente no más lo del tal cerco humanitario. No señor, eso fue un secuestro.

SEMANA. Ya que toca el tema de los ministros, ¿le gusta el liderazgo de los ministros del Interior y de Defensa?

General (r) Eduardo Zapateiro. No porque como le dije, si se lidera con odio y rencor buscando hacerle daño a la institucionalidad, eso no va para ningún lado. Yo tengo entendido que el ministro de Defensa, lleva 8 meses buscándole algo malo al general Zapateiro y pues no lo van a encontrar, no lo van a encontrar jamás. En SEMANA vi dizque un bandido de esos sinvergüenzas que me nombra en una declaración. Un bandido que ni conocí, mi nivel estratégico no me lleva a estar andando con criminales de ese tipo, de esa calaña y mis consignas siempre como comandante fueron claras ante mis hombres. Los criminales son criminales y con ellos no se pacta absolutamente nada. Llámese como se llame la estructura criminal, pero son narcoterroristas, son criminales y le hacen daño al pueblo colombiano. Entonces que no se vengan aquí con historias falsas, creando falsos testigos, eso aquí no juega y aquí hay antecedentes muy pero muy lamentables. El ministro actual de defensa estuvo en Guatemala y fue echado en Guatemala. Es persona no grata en Guatemala y viene aquí y lo colocaron de ministro. Entonces, la cúpula que está en este momento puede que se lo trague, pero ninguno de los generales y almirantes que estamos en la reserva activa y que hacemos parte del cuerpo generales, que no soy su presidente, pero es lo que yo siento y es el sentir de todos los lo que estamos por fuera, no nos sentimos orgullosos, ni representados con una persona de la cual ha sido expulsada de un país hermano.

SEMANA. ¿Qué piensa entonces de la nueva cúpula?

General (r) Eduardo Zapateiro. El comandante fue mi inspector general del ejército y yo le entregué tres unidades. Es mi amigo, es un hombre responsable y creo que tiene una formación igual a la que tuve. Le entregué a él el Batallón de Comando, le entregué la Escuela de Soldados Profesionales, le entregué la Quinta Brigada del Ejército. Cada uno tiene su sello y decirle que ellos van a seguir por el sendero que uno marcó, es como decirle a un presidente que siga el sendero del presidente que salió. Pero lo que sí quiero dejarle claro, es que son oficiales formados y que tenemos que confiar en ellos. No esperen que la cúpula haga cosas contrarias a la Constitución que es nuestra Carta Magna y así como la respetamos nosotros, debe respetarla desde el presidente hasta el último colombiano.

SEMANA. ¿Este gobierno lo está persiguiendo?

General (r) Eduardo Zapateiro. No sé, pero no le tengo miedo a nada. Quiero decirles a los colombianos que el que nada debe, nada teme. Yo no le temo a nada, solamente a Dios. Entonces no me interesa, tampoco estoy cuidándome de nadie, no tengo por qué cuidarme y si me pasa algo, pues ahí está la justicia. Yo creo en la justicia de Colombia. Lo estoy diciendo aquí hoy, o sea, ya empezaron a meterse conmigo cuando no tengo nada que ver con eso y sobre todo con el Clan del Golfo que fue una afrenta total contra la Policía. La Policía fue la que estuvo atacando ese clan y yo siempre dando apoyo a la Policía. Inclusive lo de Otoniel, el tal Matamb,a ese que se escapó, eso no es mi problema. Hay un Inpec y debe responder por eso. Miren e investiguen. Yo estoy tranquilo y siempre andaré con mi frente en alto, porque di lo mejor de mi vida y se lo entregué a lo que más amo que es mi país.

SEMANA. ¿Es verdad que lo siguen, lo vigilan?

General (r) Eduardo Zapateiro. Claro, a mí me lo han dicho. Inclusive, quiero decírselo a los colombianos. Personas que hacen parte del mismo gobierno, no digo su nombre porque tengo que protegerlos me dicen que me cuide porque me tiene DNI encima, la inteligencia del Ejército, de la Policía. No me interesa eso porque yo hice una carrera brillante, una carrera transparente, honesta. Siempre pensando en el bien común, cumpliendo la misión, protegiendo al pueblo colombiano. Entonces no le temo absolutamente a nadie, ni a nada, solamente a Dios y mientras yo esté bien con Dios y con mi familia puedo transitar el país de norte a sur y de oriente occidente sin ningún problema.

SEMANA. ¿Lo quieren enredar judicialmente a usted?

General (r) Eduardo Zapateiro. Como siempre ha sido la política de ellos, su pensamiento, su intención, manchar como mancharon en Guatemala muchos oficiales, aquí no van a hacer lo mismo. Aquí somos oficiales, suboficiales, soldados que lo hemos dado todo por nuestra nación y podrán esculcar lo que quieran por donde quieran, pero aquí siempre tendrán a un ciudadano con su corazón pixelado, amando a su ejército, amando a su país toda la vida y seguiré dándolo todo y saliendo a hablar, escribiendo o dando mi voz a conocer porque al país tenemos que sumarnos todos para que nadie nos los vaya a arrebatar. Llevamos 200 años disfrutando un país democrático, libre. Libertad y orden y eso es lo único que yo le pido a los colombianos.

SEMANA. ¿Qué pasa con la inteligencia. Está preocupado?

General (r) Eduardo Zapateiro. No, estoy desconectado de los que pasa en las Fuerzas Militares porque la cúpula que está, hay que dejarlos trabajar. Tienen el conocimiento y la formación. Son muchachos preparados. No me meto ni llamo a nadie. Para no hacer daño. Ya yo cumplí mi misión como me lo enseñaron en la Escuela Militar, de la manera como mi conciencia me lo dictó. Le sirvo al país de esta orilla, de la vida civil.

SEMANA. ¿Que piensa del cuestionario que le enviaron del comando general por la muerte de Santrich?

General (r) Eduardo Zapateiro. Eso se lo dejo al comandante general. Que él defina. Nosotros estamos tranquilos, el gobierno Duque fue un gobierno que hizo lo que tenía que hacer en su momento. Nosotros perseguimos a los símbolos del mal, los calificamos como los símbolos del mal. Así hoy quieran traerlos darles prebendas, invitarlos a que a que se socialice. Eso no es nuestro problema. Hoy hay un gobierno diferente, con otras ideas diferentes, con una distinción diferente, pero nosotros lo hicimos bien hecho, nos sentimos orgullosos de haberle sembrado muchas cosas buenas al país, estuvimos bien liderados por el presidente Duque y dejamos un país en crecimiento y un ejército con capacidades que hoy no se pueden perder.

SEMANA. Parece que Maduro ahora es nuestro mejor amigo. ¿Qué piensa de eso?

General (r) Eduardo Zapateiro. No estoy de acuerdo. Yo sufrí durante mi carrera y lo explico en el libro cuando fui comandante la Décima Brigada. Maduro era canciller, Hugo Chávez era el presidente de la República y se pasaron los criminales narcoterroristas de las Farc que vivían en el patio trasero de Venezuela y se pasaron a Colombia y a menos de 300 metros de la línea fronterizan asesinaron 12 soldados en la Guajira. Los asesinaron, los hicieron ir allá en su momento. El presidente Santos nos hizo ir en su momento a Venezuela una base militar, los recibió Maduro y nos dio algunas explicaciones, nos puso a coordinar con los militares, pero yo me sentí burlado en mi honor como soldado esa vez porque sabíamos que desde ya ahí había contubernio, aceptaban prácticamente que estuvieran esos bandidos allá metidos y yo no lo consideraba una hermandad. No considero eso una hermandad, yo considero una hermandad de Ecuador, Perú que se suman con nosotros a hacer operaciones combinadas para atacar el mismo mal que hoy le hace daño a Colombia. Entonces yo lo defino como el fenómeno del mal vecino. Todos los delincuentes se esconden allá. Nos pusimos a la tarea de sacar a todos los cabecillas de Colombia y lo logramos. Se fueron porque no había sitio en la geografía de Colombia para estar. Se fueron a buscar refugios y allá se hicieron y los sacamos. Nos hicimos fuertes en la frontera y no los dejamos pasar. Hoy los invitan a negociar. Un presidente que está en su derecho de hacerlo. Ya casi ni se esconden, están todos aquí en Colombia.

SEMANA. ¿Que piensa de Petro y por qué se retiró cuando él ganó?

General (r) Eduardo Zapateiro. No hablaré mal de él porque cada quien habla con sus acciones y yo no me hallaba como comandante de un Ejército, sirviéndole a una persona que en su momento le hizo tanto daño al país como fue incursionar en uno de los recintos más sagrados de Colombia y lo dejo en el libro también escrito, como fue el Palacio de Justicia y salir como si nada hubiese pasado. Les dejo una reflexión a los colombianos, que sabiendo los hitos de la historia de nuestro país, Colombia se haya casado en elegir a quien eligió, entonces toca respetar a los colombianos. Aquí no vamos a hablar de nada, aquí están hablando y me saca por memes qué haré un golpe de Estado. No señor, ¿quién dijo eso? Cero, nosotros somos respetuosos de la Constitución, somos respetuosos de la independencia de poderes y nosotros los colombianos estamos esperando que desde su presidente den ejemplo de ese respeto que debemos tener los colombianos por la Constitución y la independencia de poderes.