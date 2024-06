Gerente de Empresas Públicas de Neiva, Andrés Charry, fue denunciado por atacar, al aparecer borracho, a una mujer en un bar

“Yo estaba confundida qué era lo que estaba pasando, no sabía quiénes eran las personas, personalmente nunca había visto al señor Andrés Charry, por ese motivo no sabía qué pasaba. Intento mediar la situación, que por favor no nos peguen, que estamos en desventaja, pues ellos eran más de diez hombres, luego este señor Andrés Charry, en compañía de las otras personas, cogen a otro amigo que estaba también ahí y le propinan una fuerte golpiza”, describió la víctima en la denuncia.

“Mientras eso ocurría yo seguía mediando porque había más gente encima, en ese momento ya mi hermano se había ido, estábamos una amiga, un amigo y mi novio, yo sigo mediando la situación mientras me hice en la mitad de estas personas y aparece el señor Andrés Charry que, con una patada y un puño, me rompe la cara, pero fue tan fuerte que me rompe la boca y me doy cuenta de que la boca fue reventada por la sangre que estaba botando”, señala la denuncia.