Alarmante: 1.310 casos de violencia contra la mujer se han registrado en los dos primeros meses del año

A pesar de ser exigidas por ley desde hace más de diez años, la implementación de casas refugio y casas de acogida es deficiente. Solo hay siete casas refugio en funcionamiento a nivel departamental, lo que significa que más del 60 % del país no cuenta con este servicio vital para la protección de las mujeres . En cuanto a las casas de acogida, la situación es aún peor: solo 11 disponibles en todo el territorio nacional.

Entre los varios retos que mencionó Camargo, dejó claro que es relevante aterrizar el enfoque de género, “porque, a pesar del gran desarrollo normativo, no hemos podido establecer mecanismos eficientes para mitigar la violencia y evitar que escale”.

“Como Defensoría, en el trabajo permanente que hacemos en los territorios, nos seguimos encontrando con servidores públicos que no conocen o no aplican la norma, que siguen permeados por estereotipos de género. Por eso, el reto es mayor: debe haber un fortalecimiento de la presencia institucional, sanciones ejemplarizantes, no seguir justificando las violencias y que la institucionalidad en su conjunto rechace cualquier forma de agresión contra las mujeres en Colombia”, remarcó Carlos Camargo Assis.