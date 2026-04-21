Defensoría del Pueblo aclara que no existen informes sobre presión armada en elecciones: “Pido respeto”

La defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, emitió un pronunciamiento oficial tras las declaraciones realizadas este martes en la plenaria del Senado de la República. La funcionaria aclaró que la entidad no ha elaborado ni difundido documentos que vinculen a grupos armados con presiones hacia el electorado para beneficiar al candidato presidencial Iván Cepeda.

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La intervención de Marín Ortiz surge como respuesta a lo expresado por la senadora y también aspirante a la presidencia, Paloma Valencia. Al respecto, la defensora fue enfática al señalar que la institución carece de datos que sustenten dichas afirmaciones.

“La Defensoría del Pueblo no ha publicado ningún informe o comunicado que dé cuenta de una supuesta coacción de grupos armados en contra de los electores y en favor del candidato Iván Cepeda, y tampoco tiene ninguna información que permita sostenerlo”, precisó la funcionaria.

Defensa de la institucionalidad

Durante su declaración, la defensora solicitó respeto por la labor técnica y neutral que desempeña la entidad en el marco de la contienda electoral.

Según Marín Ortiz, el enfoque de la Defensoría ha sido estrictamente institucional, buscando proteger las garantías fundamentales de los ciudadanos y la integridad del sistema democrático.

Frente a las afirmaciones de la Senadora y candidata Paloma Valencia, la Defensora del Pueblo @MarnIris señala que la entidad no ha publicado ningún informe o comunicado que dé cuenta de una supuesta coacción de grupos armados en contra de los electores y en favor del candidato… pic.twitter.com/fuy3Ho1xTm — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) April 22, 2026

“Todas las comunicaciones e informes que hemos expedido alrededor del proceso electoral en Colombia están orientados a velar por la democracia, la calidad del debate y la eliminación de la violencia política”, subrayó la defensora.

Asimismo, indicó que la misión de la entidad incluye combatir la desinformación y evitar la estigmatización de los participantes en la contienda, sugiriendo que las recientes declaraciones en el Senado podrían interferir con estos objetivos.

Llamado a las campañas políticas

En el cierre de su intervención, la representante del organismo de control hizo un llamado a la responsabilidad por parte de los líderes políticos y los equipos de campaña que compiten por la jefatura del Estado.

El objetivo, según la entidad, es garantizar que el ejercicio del voto se realice bajo condiciones de seguridad y transparencia.

“Pedimos a todos los actores políticos y a todas las campañas electorales que se promueva un proceso electoral libre y en paz para nuestro país”, concluyó Marín Ortiz.

Con este pronunciamiento, la Defensoría busca desmarcarse de las controversias partidistas y reafirmar que sus alertas tempranas y reportes de riesgo se basan exclusivamente en verificaciones en territorio, sin sesgos hacia ninguna de las fuerzas políticas que participarán en los comicios.