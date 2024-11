El presidente Iván Duque también se pronunció al respecto y aclaró que hay municipios declarados no covid en el país, por lo cual no se le pueden aplicar las mismas restricciones que los que tienen mayor tasa de contagio. “Tenemos muchos lugares del país, muchos municipios del país que después de más de 130 días no han registrado casos de covid; vemos otros municipios que no han registrado un caso en tres semanas; vemos otros donde es mediana la tasa de contagio, y hay otros donde hay mayor expansión”, explicó el mandatario.

Así las cosas, por el momento, cuando el país superó la barrera de los 240.000 casos confirmados y los 8.200 muertos, no se considera una cuarentena generalizada, esta solo se haría en un caso extremo. “De manera que la eventualidad de hacer una cuarentena total en un país como Colombia, con las capacidades que ya tenemos, sería absolutamente extrema, y en este momento no la visualizamos”, dijo el ministro.