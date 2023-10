Gobierno no la sustentó adecuadamente: El llamado de atención de Corte Constitucional al tumbar el decreto de emergencia económica en La Guajira

“La Corte concluyó que el Gobierno no sustentó adecuadamente”. Por esta razón la Sala Plena de la Corte Constitucional tomó la decisión de declarar inexequible el decreto 1085 de 2023 por medio del cual el presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Económico, en el departamento de La Guajira.

“En concreto, no explicó por qué no hizo uso de la iniciativa legislativa, con mensaje de urgencia, para proponer al Congreso las medidas anunciadas en el Decreto Legislativo 1085 que deben ser adoptadas a través de la ley”, precisa la decisión.

En el análisis se determinó que el Gobierno no sustentó adecuadamente “por qué los mecanismo ordinarios previstos en el ordenamiento no eran idóneos ni suficientes para responder a la crisis que originó la declaratoria del Estado de emergencia en La Guajira”.

En el debate la Sala Plena no encontró “satisfecho el juicio de suficiencia”, es decir, que el decreto expedido el pasado 23 de julio por el jefe de Estado no era el último recurso para solucionar esta problemática.

Pese a que se reconoce la crisis histórica que ha vivido el departamento de La Guajira y la falta de soluciones, la Corte considera que la emisión del decreto no era justificable. “La gravedad de la crisis climática y la necesidad de actuar de manera decidida para afrontarla, no puede allanar el camino al estado de excepción, que debe seguir siendo el último recurso al cual acudir, cuando no existan mecanismos ordinarios o los existentes sean idóneos o insuficientes para conjurar la crisis e impedir la expansión de sus efectos”.