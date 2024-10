Gobierno Petro acelera la reforma agraria a través de la entrega de tierras en varios departamentos del país

Presidente Petro anuncia que retomará diálogos con exparamilitares: “El proceso no ha terminado, quedó interrumpido”

Contexto: Presidente Petro anuncia que retomará diálogos con exparamilitares: “El proceso no ha terminado, quedó interrumpido”

“La tierra es para producir alimentos de todos los seres vivos, pero específicamente de la gente. La tierra no es simplemente para tenerla, como pensaban los señores feudales, no es un símbolo de poder, sino que es un instrumento común para construir, sobre los surcos y con el sudor humano, la reproducción de la misma vida. Sin alimentos no podríamos vivir, y la tierra fértil es esa conjunción de agua y alimento”, dijo Petro.