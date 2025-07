Gobierno Petro pide anular la sentencia que tumbó la intervención de la EPS Sanitas

En la petición se cuestionan las conclusiones a las que llegó, en su momento, la Corte Constitucional. Igualmente, se reclama que no se evaluó toda la evidencia aportada en este caso frente a las finanzas de la EPS y los malos manejos por parte del Grupo Keralty.

Keralty, dueño de Sanitas, dice que no se quiere ir de Colombia, a pesar de todo, por esta razón

Contexto: Keralty, dueño de Sanitas, dice que no se quiere ir de Colombia, a pesar de todo, por esta razón

“El grupo Keralty no busca venganza, pero eso no quiere decir que no busquemos responsabilidades individuales”. Detalló que millones de afiliados han sufrido por los efectos de esa intervención “arbitraria e ilegal” y agregó que “lo que pretendió el Gobierno con esta intervención fue silenciarnos”.