Única sobreviviente de masacre de Landázuri hizo impactante video: agradeció a ciudadanos que mataron a los “asesinos de su familia” y lamentó que uno se haya salvado

Un atroz hecho de intolerancia que acabó con la vida de una familia entera se presentó en el municipio de Landázuri, Santander, luego de que cinco venezolanos asesinaran a estas personas que antes les habrían dado trabajo. Sin embargo, la comunidad tomó represalias por su propia cuenta y acribilló a los presuntos asesinos; en total serían nueve los fallecidos.

Esta masacre comenzó sobre las 3:00 a. m. del domingo 11 de septiembre al interior de una vivienda de la vereda Buenos Aires del corregimiento Plan de Armas. El hecho se habría presentado en medio de una riña generada por un grupo de cuatro hombres y una mujer, quienes arremetieron con armas blancas contra cinco personas que estaban en la residencia.

En ese momento murió Álvaro Díaz Pineda, quien era el padre de familia y se desempañaba como docente. También fallecieron su esposa y sus dos hijos, un joven de 20 años y una niña de 13 años. Mientras que la quinta persona, identificada como Natalia Calle, la cual trabajaba con el profesor, resultó lesionada en medio de la confrontación, pero alcanzó a salir de la casa para avisarles a los vecinos con el fin de que los auxiliaran de la tragedia.

Al respecto habló Marcela Díaz Acuña, la hija mayor del profesor, quien se salvó de ser otra víctima, pues no estaba en el municipio en ese momento: “Hoy es un nuevo día, un día más en el que mi familia no está. No puede ver el maravilloso día que está haciendo, soleado, y está muy despejado. Mi papá, mi mamá y mis dos hermanos”, dijo.

“Es muy agradable y satisfactorio para mí saber que la comunidad me ayudó mucho, a mí y a mi familia. Estoy muy agradecida con la comunidad por toda su ayuda y por acabar con algunos de los asesinos de mi familia, quienes se ganaron su confianza y aprecio, las que usaron para masacrarlos”, contó.

“Me entristece terriblemente saber que hubo gente en la comunidad que ayudó a proteger a (William Trejos) alias Mi Negro, que es quien está vivo. Gente que se supone que apreciaba a mi papá. Compañeros de trabajo y un representante de Dios. Dios no se mete en las decisiones de nosotros, pero él sí se cree con el derecho de meterse”, agregó.

Finalmente, concluyó: “Mucha gente me pregunta ¿qué necesito? Lo único que necesito es que alias Mi Negro sufra y deje de respirar como lo hizo mi familia. Que nunca más vuelva a ver un día soleado y maravilloso como el de hoy, como mi familia, eso es lo que necesito”.

Según se conoció, justo cuando los agresores emprendían la huida, una turba enfurecida habría logrado retener en ese momento a dos de los cinco involucrados, a quienes sometieron a un linchamiento que los habría dejado sin vida.

El mandatario detalló que la pieza clave para esclarecer este crimen sería la empleada, quien permanece hasta el momento bajo protección en el hospital de este municipio. Lo que se presume es que estos agresores habrían logrado que Díaz les prestara una millonaria suma de dinero.

“Dentro de la hipótesis que se maneja es que el profesor iba a recibir un dinero producto de la venta de algunos viajes de carbón y había como un pleito entre ellos por el negocio de una moto y pues, al parecer, fue un hurto. Los venezolanos eran trabajadores del profesor y sabrían tal vez los movimientos de dinero que él hacía. Algunos hablan de que les habría prestado como $20 millones, pero por el momento todo es materia de investigación”, detalló el gobernante local.

Desde que se conoció el desenlace de la emergencia se han realizado dos consejos de seguridad ante el riesgo que hay en el municipio a razón de que se podrían presentar retaliaciones por los asesinatos.

La Fuerza Pública dispuso un operativo especial para blindar a los habitantes y se decretó toque de queda nocturno desde las 6:00 p. m. del domingo hasta las primeras horas del lunes por la alteración de orden público. Se espera que en las próximas horas se determinen nuevas medidas.