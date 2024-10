Inasistencias del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, al Congreso terminaron en indagación preliminar en la Procuraduría

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, no asiste a los debates de control político en el Congreso

Con la indagación que ahora le adelanta la Procuraduría, Roa tendría que rendir versión libre dentro del proceso, para explicar por qué no ha asistido a las citaciones que le ha hecho el Congreso de la República para vigilar su labor al frente de Ecopetrol.

“Denegó la protección constitucional”. Y en sus argumentos expresó que “la Sala no encuentra que la autoridad cuestionada (CNE) haya incurrido en alguna de las situaciones de configuración de alguna causal de procedencia de la acción de tutela”, indicó el fallo del Tribunal.

A mediados de octubre , Roa dejó plantado al Senado después de que no llegó al debate de control político al que estaba citado por la misma Comisión Quinta, para revisar el impacto que ha tenido las utilidades de Ecopetrol y las medidas que se han tomado para seguir avanzando en negocios internacionales e importaciones de gas.

En esa ocasión, el senador del Partido de la U, José David Name, aseguró: “Ahora nos vamos a ir a plenaria del Senado, a ver hasta cuándo puede huir Ricardo Roa (...); yo, personalmente, le voy a enviar una carta a la doctora Margarita Cabello, procuradora general, diciéndole dos cosas: que me extraña que no envíe a nadie a un debate tan importante como este y le exijo que se le abra una investigación”.