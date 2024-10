Indígenas que escaparon a una violación masiva en La Rioja, se movilizaron y exigieron al MinInterior soluciones

El Ministerio, a través de la dirección de Asuntos Indígenas, advirtió que no era posible ayudar a los indígenas que fueron arropados por una fundación en Bogotá, después de su tercer desplazamiento. Según el entonces director, Germán Bernardo Carlosama, después de revisar en su despacho no se encontraron convenios o “espacios de concertación”, donde la situación de estos indígenas se priorizara.

Se movilizaron por el centro de Bogotá, luego de que el ministerio aseguró que no les ayudaría porque “no hay contrato”. | Foto: Suministrada

“Una vez consultados los históricos no se encontró esta necesidad priorizada o enmarcada en un acuerdo de consulta previa, o en un espacio de concertación, así mismo, no se evidenció un convenio, contrato o algún instrumento contractual celebrado por el Ministerio del interior con el objeto enmarcado y descrito en la petición”, señala Carlosama, que en su vida política, de contratista y ahora de funcionario, se ubicó como un defensor de las causas indígenas.

La respuesta contradice por completo las pruebas que recaudaron los indígenas para demostrar que Carlosama no solo conocía de la situación, sino que se compromete con las víctimas de este desplazamiento, incluso aseguró que girarían algunos recursos económicos para solventar el sostenimiento de los indígenas en la sede alquilada por la Fundación Predicadores de la Misericordia.

El incumplimiento del Gobierno se mantuvo y los indígenas se cansaron de esperar la solución que nunca llegó. Se movilizaron, salieron del segundo piso de una casa donde permanecen hacinados para llegar hasta una sede del Ministerio del Interior y exigir soluciones. Reclamar por los incumplimientos e insistir que el Gobierno no los puede dejar en abandono.

“No es justo y no está bien, que el Ministerio del interior le diga al padre Michael y su fundación, que ahora él es el encargado de proteger la vida de esas mujeres y niños. Acaso no es un compromiso de Estado. Acaso no es una promesa de Estado Social de Derecho”, dijo el abogado Alejandro Carranza, que acompaña las acciones legales de la Fundación.