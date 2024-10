Insólito | MinInterior no le ayudará a los indígenas hacinados en el centro de Bogotá, “porque no hay contrato”. Los dejaron tirados

Una respuesta tardía, de un derecho de petición, se convierte en un polémico escenario que básicamente condena a los indígenas al abandono, solo porque en su momento creyeron en la palabra de los delegados del Ministerio. Les prometieron ayudas, reubicación, salud y educación, nada se cumplió. Ahora el mismo Gobierno advierte que no los puede ayudar porque no hay un “contrato”.

“Lamentamos muchísimo esa postura que ha adoptado el Ministerio del Interior frente a la problemática, grave, de las mujeres y niños indígenas, que fueron protegidas de una violación colectiva. No es justo y no está bien, que el Ministerio del interior le diga al padre Michael y su fundación, que ahora él es el encargado de proteger la vida de esas mujeres y niños. Acaso no es un compromiso de Estado. Acaso no es una promesa de Estado Social de Derecho”, dijo el abogado Alejandro Carranza, que acompaña las acciones legales de la Fundación.