Así habló Petro a los indígenas: “Se creen reyes y reinas y se les olvida quién era Bolívar, el que descabezaba reyes”. ¿Qué quiso decir?

Laura Sarabia dijo que Petro no viajó a El Plateado “por razones de seguridad”. ¿Comandante de las Fuerzas Militares no pudo darle garantías?

Contexto: Laura Sarabia dijo que Petro no viajó a El Plateado “por razones de seguridad”. ¿Comandante de las Fuerzas Militares no pudo darle garantías?

De la misma manera, el jefe de Estado hizo un nuevo llamado al pueblo a ir por el poder, no necesariamente por el gobierno. También dijo que no ha cumplido ni dos años de su administración del llamado cambio y ya lo quieren tumbar.

También expresó: “Fue a una ciudad monárquica morir que recién habían liberado porque la oligarquía samaria era realista como realistas se creen las oligarquías colombianas y latinoamericanas hoy porque Latinoamérica no vive aún una democracia profunda, esa es su lucha, para vivirla el pueblo tiene que ir al poder, no solo al gobierno”.

“Quizás las circunstancias actuales están mostrando que ese es el camino que queda porque si no quieren que la democracia llegue al gobierno y quieren construir un mundo oligárquico y mortífero, bárbaro como ha sido las oligarquías colombianas casi que peores que los descendientes de la monarquía española en estas tierras casi que peor yo diría que peor los primeros mataron hicieron genocidios de pueblos indígenas”, anotó el mandatario colombiano.

“Pues entonces esa diferenciación entre gobierno y poder se vuelve muy clara hoy porque qué diría Bolívar aquí entre nosotros, en este palacio que nunca conoció acaso llegó a conocer fuera Casa de Nariño que es mucho más modesta, por donde pasan fantasmas de del autoritarismo del despotismo Bolívar diría: levantados de nuevo que le diría a los negros si no es llegó la hora de la emancipación y que le diría a los indígenas si no era que ustedes tenían la razón y había que equilibrar al ser humano con la naturaleza y que le diría a los mestizos gobernados como si fueran ciervos y no llegó la hora de nuevo de levantarse y alzar la bandera”, concluyó el jefe de Estado.