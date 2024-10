Es un hecho, Gustavo Petro anunció que su Gobierno recortará “toda forma de subsidio” a los “sectores más adinerados del país”

En las últimas horas, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio a conocer que tomó una drástica determinación en medio de la discusión que adelanta su Gobierno del llamado cambio sobre el presupuesto para la vigencia 2025.

En ese orden de ideas, el jefe de Estado, reveló que lideró una reunión de alto nivel, en la cual tomó la decisión de “recortar toda forma de subsidio” para los “sectores más adinerados” de Colombia.

La noticia, la dio a conocer por medio de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, antes Twitter, en donde a su vez señaló que su administración no tocará los gastos sociales, de sus políticas públicas.

“Termino reunión sobre situación presupuestal. De nuevo reitero que la situación presupuestal no la pagarán los pobres con recortes de gasto social, sino los sectores más adinerados del país a los cuales se les recortará toda forma de subsidio los “sectores más adinerados del país”.

Cabe señalar, que hace varias semanas y desde Nueva York, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla admitió que el polémico Presupuesto de Petro sí “tiene un pedazo desfinanciado”.

“Ese decreto –en principio– como dice la ley, la ley lo establece, al no ser aprobado o no haber decisión en el Congreso –que no hubo decisión sobre el monto tampoco–, el Presupuesto que se decreta es el que quedó radicado”, expresó Bonilla.

Y avanzó en esa pasada declaración que dio a medios de comunicación: “Al quedar radicado, ese Presupuesto tiene un pedazo que está desfinanciado, para lo cual está radicada en el Congreso la Ley de financiamiento”.

“Hace más de 15 días está radicado y lo que necesitamos es que el Congreso lo tramite y desarrolle y, al final del año, podremos saber qué parte de esa ley se aprueba o no se aprueba, que queda financiado, y el 2 de enero tendremos que revisar el presupuesto”, dijo Bonilla desde Estados Unidos.

No obstante, anteriormente el jefe de Estado notificó al país que emitirá un decreto para poner en vigencia su presupuesto, pese a que varios sectores políticos han advertido que está desfinanciado.

“Se decreta el presupuesto que el gobierno inicialmente presentó al Congreso”, posteó el mandatario colombiano.

Sin embargo, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, habló sobre la decisión que adoptó el Congreso, que se traduce en un fuerte golpe al Gobierno nacional: “Pues creo que aquí las normas son claras, se va bajo las condiciones que se debe incluir lo que está financiado, no lo que no tiene una fuente de recursos; léase: los 12 billones de pesos de la Ley de financiamiento no se pueden incluir en un decreto, lo veníamos diciendo, vayamos por partes, hoy en ese decreto no estará eso, ni las normas especiales”.

Y detalló Cepeda: “La verdad es que esa reforma tributaria el Congreso había dicho que la podía discutir y luego adicionar. El gobierno no lo quiso, de manera que, son los 511 billones de pesos que veníamos hablando en las comisiones económicas del Senado de la República; eso es lo que rige, rigen los recursos complementarios para la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral sin recorte alguno, de manera que, pues en ese escenario es que estamos hoy”.