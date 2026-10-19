Actualización (octubre de 2026):

Juan Felipe Ruiz Duarte, mencionado en esta nota, nunca fue imputado en el caso InterBolsa. La indagación que la Fiscalía adelantó en su contra fue archivada por atipicidad de la conducta.

En las últimas horas se conoció que cerca de 25 personas serán imputadas por el escándalo de InterBolsa. Entre los afectados, hay exdirectivos de la comisionista, deudores y socios. Con este nuevo grupo en total son 37 las personas vinculadas en los hechos, que llevaron a la quiebra de la firma. Algunos de los nuevos afectados son Rafael Saravia, miembro de la junta directiva de comisionista; Juan Felipe Ruiz, gerente técnico de la firma; Tomás Jaramillo, socio del Fondo Premium; Víctor Maldonado, deudor del Fondo Premium y Juan Carlos Ortiz, socio del fondo Premium. A todos la Fiscalía les imputará los delitos de captación masiva y habitual de dinero del público, manipulación fraudulenta de acciones inscritas en el registro nacional de valores, administración desleal, estafa y concierto para delinquir. Cargos que les podrían acarrear en caso de llegar a ser condenados, más de 15 años de prisión. En el caso de Juan Carlos Ortiz, según publicó SEMANA, es un talentoso pero polémico comisionista bogotano que fue expulsado en 1997 de la Bolsa de Valores de Bogotá por prácticas consideradas poco transparentes. Ortiz, -esposo de la presentadora Viena Ruiz- compró por aquel entonces la mitad de InterBolsa y comenzó a operar en Medellín, donde no tenía restricciones.Aunque se le reconoce su habilidad como corredor de bolsa que va a la vanguardia de los últimos bursátiles, Ortiz ha sido muy un personaje controvertido, pues muchos lo ven como un jugador que está siempre está en el límite. En el mercado se le considera el pionero de la llamada posición propia, que es la manera de apostar en el mercado de valores con los recursos de la compañía y obtener utilidades a partir de las compras y ventas de títulos que se hacen durante cada jornada. Con Ortiz a la cabeza, InterBolsa se especializó en este tipo de operaciones, negociando títulos de deuda pública (TES) justamente en una coyuntura que le fue muy favorable y que le hizo ganar plata por montones. En esos años el gobierno se endeudó altamente, las tasas de interés comenzaron a caer y los TES se valorizaron y generaron enormes ganancias a la firma. Fueron los años dorados de la comisionista, cuando se disparó y se convirtió en la mayor del país. Luego, el gobierno reglamentó la posición propia para limitarla, el endeudamiento público bajó y el negocio dejó de ser tan lucrativo. Pero la sociedad ya estaba posicionada.Víctor Maldonado, es un importante accionista y otro de los protagonistas del descalabro. Él era el dueño principal, a través de sus sociedades en Colombia, del Grupo InterBolsa. En esta condición se convirtió en el mayor jugador en la especulación de repos con las acciones de InterBolsa, que terminaron incumpliéndose. Por cuenta de esto, es responsable por cerca de 36.000 millones de pesos de los 70.000 millones comprometidos en los repos que se hicieron con esta acción.Otro hecho que demuestra su protagonismo en todo este drama financiero es que se ha dicho que, junto al italiano Alessandro Corridori, es uno de los grandes deudores del Fondo Premium, a través de sus empresas que recibieron créditos por una suma que quienes están investigando el caso en la Fiscalía estiman podría estar en 32 millones de dólares.Las empresas de Maldonado también desempeñaron un papel crucial en todos los negocios del Grupo InterBolsa. Esta red de sociedades –Malta, Helados Modernos, Las Tres Palmas y Cuama– se convirtió en uno de los principales clientes que tuvo la firma comisionista y recibió créditos de la SAI, así como del Fondo Premium.Tomás Jaramillo, es hijo del expresidente de InterBolsa Rodrigo Jaramillo, quien está privado de la libertad por los mismos hechos. Era el socio de Juan Carlos Ortiz, persona con la cual creó el Fondo Premium de Curazao. También fue el encargado de la apertura de agencias de corresponsalía para Interbolsa en Panamá y en algunos paraísos fiscales. En el caso de Rafael Saravia, la Fiscalía lo señala porque al parecer no adoptó las medidas conducentes, ni las políticas necesarias que le eran obligadas como ente de administración de recursos de inversionistas y control de la compañía; y por el contrario elevó el riesgo de sus clientes, al autorizar los cupos de endeudamiento que se otorgaron.Juan Felipe Ruiz, era el miembro principal de la junta directiva de Interbolsa SAI. Se le conocía como la persona que hacía el canal entre Interbolsa y la Superintendencia Financiera de Colombia. Quienes han declarado en el proceso aseguraron que todas las comunicaciones con la segunda entidad debían ser a través suyo.El escándalo de InterBolsa se dio en el mejor momento de la economía colombiana, cuando nadie hablaba de crisis y por el contrario todos se alistaban para festejar un buen 2012, InterBolsa, la firma comisionista más grande del mercado, fue intervenida por el gobierno.Ocurrió sorpresivamente, cuando la Superintendencia Financiera expidió la resolución para ordenar la toma de posesión de la sociedad comisionista. La decisión se precipitó tras verificar que el día anterior InterBolsa incumplió el pago de una de sus obligaciones con el BBVA por la suma de 20.000 millones de pesos. Para un corredor de bolsa incumplirle a un acreedor es considerado una falta gravísima que amerita intervención inmediata. Por el escándalo hasta el momento han sido 13 los imputados, entre ellos Rodrigo Jaramillo, el empresario italiano Alessandro Corridori y Álvaro de Jesús Tirado.Estos son los nuevos 25 imputados:



Del Grupo InterBolsa S.A: José Rafael Saravia Pinilla, miembro principal de junta directiva; Alfredo Ramos Bermúdez, miembro principal de junta directiva; Paula Andrea González Henao, directora comercial; Juan Felipe Ruiz Duarte, gerente técnico; Leonardo Uribe Correa, contralor normativo; Juan Carlos Arango Medina, vicepresidente; Miguel Francisco Merjech Garzón, Yaneth Katherine Hernández, Gloria Cárdenas, Raquel Gongora, Clemencia Soto Uribe y Juan Carlos Vargas Martínez.



Del Fondo Preimum: Tomás Jaramillo Botero, socio de InterBolsa Fondo Premium; Juan Carlos Ortiz, socio de inversión Fondo Premium; Víctor Benjamín Maldonado Rodríguez, deudor de empresas relacionadas con el fondo Premium; Rachid Maluf Raad, gerente del fondo Premium; Claudia Patricia Aristizábal González, representante legal del fondo rotatorio bursátil y financiero; Natalia Zúñiga Isaacs, representante legal valores incorporados; Richard Martínez, representante legal valores incorporados y Eric Alfast Andersen, director del Fondo Premium a través de la sociedad Eclipse Management.



Del Grupo Corridori: Emilio Martin Uribe, representante legal Manantial SPV S.A.S; Jhon Alexander Muñoz Delgado, representante legal Giteco S.A.S; Olbany Muñoz Delgado, representante legal Giteco S.A.S.; Juan Fernando Osorio Gómez, representante legal VMS Associates y Edward Jonathan Martínez, empleado y ordenante de Alessandro Corridori.