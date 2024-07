Elecciones 2018: Un voto por el cambio

Iván Duque, el nuevo presidente de Colombia, alcanzó una victoria sin atenuantes. Sus 10,3 millones de votos superan los de todos sus antecesores en el cargo. Para una persona que hasta hace ocho meses los colombianos no conocían y que no había ocupado cargos visibles en el Estado, el resultado no podía ser más satisfactorio. Duque lideró una campaña que volvió a dibujar un mapa electoral parecido al que se había visto en el plebiscito de 2016 y en la primera vuelta presidencial de 2018. Su principal apoyo llegó de Antioquia y del Eje Cafetero, la tierra del uribismo, donde se explica un alto porcentaje de su margen de 2,3 millones de votos sobre Gustavo Petro.

Petro, con 8 millones de votos que pocos habrían imaginado para un abanderado de la izquierda y sin maquinarias, cosechó el descontento que en las últimas elecciones ya se había expresado en la capital, en la costa pacífica y en el Caribe. Los centros urbanos fueron más favorables para Petro, y Duque cosechó grandes apoyos en el país rural.

Pero más allá de la escogencia de Iván Duque como sucesor de Juan Manuel Santos, los colombianos marcaron un cambio de sus costumbres políticas. Nunca antes se había visto una confrontación de modelos realmente distintos, el de la derecha de Duque y el de la izquierda de Petro. Si en el pasado, desde las épocas del Frente Nacional, se cuestionaba el sistema político por el unanimismo y la falta de diferencias –casi era un anatema utilizar los términos derecha e izquierda–, a partir de ahora se pueden esperar nuevos rumbos.

Porque si bien es cierto que, en el último minuto, Duque recibió el apoyo de casi todas las maquinarias partidistas, el proceso de 2018 quedó marcado por la pérdida de importancia de estas estructuras que habían dominado la realidad electoral del país. La victoria del candidato uribista no se explica por el apoyo de los partidos en la segunda vuelta. Su partido, el Centro Democrático, es al fin de cuentas el más joven: apenas tiene seis años y acaba de ganar su primera contienda presidencial. Y en los últimos ocho años los nuevos socios del duquismo estuvieron agriamente enfrentados. Las maquinarias participaron con desgano en la elección presidencial, después de competir en marzo por el Congreso. En la orilla de Petro es aún más evidente que los partidos perdieron el control de las elecciones presidenciales. Alcanzó 8 millones de votos sin los recursos que tradicionalmente han tenido a la mano las grandes colectividades partidistas.