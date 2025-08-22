Suscribirse

Jalón de orejas del procurador Eljach a Petro por la paz total: “No puede hacerse a expensas de la seguridad de la Nación”

Dos atentados terroristas en Amalfi y Cali dejaron 18 personas asesinadas en las últimas horas.

Redacción Semana
22 de agosto de 2025, 3:21 p. m.
Reunión Procuraduría General de la Nación con los Presidentes de Senado y Cámara de Representantes
Procurador Gregorio Eljach. | Foto: Procuraduría

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, le llamó la atención al presidente Gustavo Petro por los duros golpes que ha sufrido la seguridad en Colombia, en medio de la iniciativa de paz total, que impulsan con grupos armados que estarían detrás de la oleada de violencia que ha sufrido el país en las últimas horas.

Con un enérgico pronunciamiento, Eljach le dijo al jefe de Estado: “La búsqueda de la paz es loable y legítima (…) pero ello no puede hacerse a expensas de la seguridad de la nación y las vidas de los colombianos. La historia nos tiene que enseñar. Estoy seguro de que todos estamos dispuestos a ayudarlo en un plan urgente para fortalecer nuestra Fuerza Pública, de manera que recobre su capacidad para derrotar a los delincuentes”.

En desarrollo...

