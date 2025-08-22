Jalón de orejas del procurador Eljach a Petro por la paz total: “No puede hacerse a expensas de la seguridad de la Nación”

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, le llamó la atención al presidente Gustavo Petro por los duros golpes que ha sufrido la seguridad en Colombia, en medio de la iniciativa de paz total, que impulsan con grupos armados que estarían detrás de la oleada de violencia que ha sufrido el país en las últimas horas.

Con un enérgico pronunciamiento, Eljach le dijo al jefe de Estado: “La búsqueda de la paz es loable y legítima (…) pero ello no puede hacerse a expensas de la seguridad de la nación y las vidas de los colombianos. La historia nos tiene que enseñar. Estoy seguro de que todos estamos dispuestos a ayudarlo en un plan urgente para fortalecer nuestra Fuerza Pública, de manera que recobre su capacidad para derrotar a los delincuentes”.