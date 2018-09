JEP ve la luz en Cámara y se va a sesiones extras en Senado

Contra viento y marea avanza la aprobación de las facultades de la JEP en el Congreso. Este miércoles, después de varios intentos la Cámara de Representantes votó los artículos que hacían falta para terminar de darle el visto bueno a la norma.

Con 75 votos en contra y 15 a favor los miembros de la plenaria se hicieron los de los oídos sordos ante la propuesta del Centro Democrático de posponer la discusión. Aunque el primer round lo ganó el lunes el presidente electo Iván Duque, la oposición de este miércoles llegó como una bocanada de oxígeno para la implementación.

Aunque el trámite de la norma sigue a medio camino porque aún falta la discusión en el Senado y que se abra un espacio para la conciliación, con la aprobación del código de Procedimiento el gobierno quema los últimos cartuchos que necesita la Jurisdicción Especial de Paz para que no quede a medio hacer.

"La Cámara demostró que es una corporación seria, que entiende que su responsabilidad con el país es darle trámite a un proyecto que lo requiere la JEP para satisfacer los derechos de las víctimas", dijo el ministro del Interior, Guillermo Rivera.

Durante su intervención, el jefe de la cartera reiteró al Senado la necesidad de dar trámite a la iniciativa. El gobierno convocó a sesiones extraordinacias desde el 21 de junio hasta el 3 de julio. ¿La razón?, este miércoles concluía el periodo legislativo, pero ante la necesidad de dejar lista la norma el presidente anunció medidas.

"El Senado debería seguir el buen ejemplo de la Cámara y van a tener la oportunidad de hacerlo, en el marco de las sesiones extraordinarias. La subcomisión que se incorporó en la proposición, no tiene una fecha definida o límite y como la convocatoria va a reiterar el mensaje de urgencia y de insistencia, este proyecto tendrá que ir en el primer punto del orden del día", agregó.

Lo que está sucediendo en el Congreso es producto del desgaste que se vive en los últimos meses de un gobierno. La iniciativa entró en medio del furor de la campaña en abril pasado. Con la mayoría de parlamentarios enfocados en las elecciones, este semestre la JEP no ha sido una prioridad. En esta oportunidad, el proyecto se dilató por una proposición del Centro Democrático.



El proyecto es uno de los requisitos para que se pueda comenzar a llevar procesos al interior de ese nuevo tribunal. En esa ley se detallan las normas procesales que serán aplicadas. Se trata de la gestión de un mandato del artículo transitorio número 12 del Acto Legislativo 01 de 2017, en el que se estableció que los magistrados que integran la JEP debían elaborar el conjunto de normativas referentes a lo procesal que regiría la mencionada jurisdicción especial.



La discusión sobre la JEP no es nueva, desde que se firmó y aprobó el texto final que recogía los puntos acordados entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, este ha sido uno de los proyectos más discutidos. Sin embargo, la gestión de las normas que faltan se complica bajo la dirección de un nuevo gobierno que no se ha mostrado convencido con lo que se está haciendo.