El uribismo gana pulso en el Congreso: ¿se aplaza el funcionamiento de la JEP?

El arranque de la JEP con todas sus facultades se volvió a enredar. Para que comience a operar ese tribunal, esencial para la puesta en marcha del sistema de justicia transicional, se necesita que el Congreso apruebe una ley de procedimiento. Sin embargo, el proyecto lleva varias semanas sin ver la luz.

Lo que está sucediendo en el Congreso es producto del desgaste que se vive en los últimos meses de un gobierno. La iniciativa entró en medio del furor de la campaña en abril pasado. Con la mayoría de parlamentarios enfocados en las elecciones, este semestre la JEP no ha sido una prioridad. En esta oportunidad, el proyecto se dilató por una proposición del Centro Democrático.

Álvaro Prada en la Cámara de Representates y el senador Alfredo Rangel llegaron al recinto con una propuesta: aplazar la votación del proyecto hasta que la Corte Constitucional emita su concepto sobre la Ley Estatutaria y hasta que Iván Duque se pronuncie sobre los puntos esenciales.

"Hasta tanto haya un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la ley estatutaria, el Senado no va a estudiar la ley que establece el procedimiento de la JEP, esto por razón de que no se puede reglamentar una ley que no existe jurídicamente", dijo el senador del Centro Democrático.

El proyecto es uno de los requisitos para que se pueda comenzar a llevar procesos al interior de ese nuevo tribunal. En esa ley se detallan las normas procesales que serán aplicadas. Se trata de la gestión de un mandato del artículo transitorio número 12 del Acto Legislativo 01 de 2017, en el que se estableció que los magistrados que integran la JEP debían elaborar el conjunto de normativas referentes a lo procesal que regiría la mencionada jurisdicción especial.

La discusión sobre la JEP no es nueva, desde que se firmó y aprobó el texto final que recogía los puntos acordados entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, este ha sido uno de los proyectos más discutidos. Sin embargo, la gestión de las normas que faltan se complica bajo la dirección de un nuevo gobierno que no se ha mostrado convencido con lo que se está haciendo.

Por eso, después de que la norma fue aprobada parcialmente en Cámara y completamente en Senado se aplazó el trámite y se acordó crear una subcomisión que se reunirá con el presidente Iván Duque para evaluar los puntos más polémicos que trae la norma. Se espera que el encuentro se lleve a cabo este mismo martes para que la norma se vote, al menos en la Cámara, lo más pronto posible.

Pero ninguna de las dos partes la tiene fácil. Aunque el partido del presidente electo presentó ese recurso, el gobierno insiste en que se debe dar trámite pues este tiene mensaje de urgencia e insistencia. En ese sentido, la norma debería evacuarse antes de que termine el periodo de esta legislatura. De hecho, en el orden del día de este martes la Ley de Procedimiento aparece como uno de los primeros puntos a ser discutidos.

"Vamos a insistir. El Gobierno no se va a resignar, tenemos el compromiso indeclinable de implementar normativamente el acuerdo de paz, y por esa razón si de aquí al miércoles este proyecto no está aprobado, vamos a convocar a sesiones extraordinarias", respondió el ministro del Interior, Guillermo Rivera.

Por su parte Armando Benedetti, ponente de la ley, criticó que "las nuevas mayorías" ya hayan empezado a torpedear la implementación del acuerdo de paz. La bancada del Centro Democrático, el Partido Conservador y Cambio Radical fueron quienes votaron a favor de la proposición.

José Obdulio Gaviria, Everth Bustamante, Orlando Castañeda, Rigoberto Barón, Alfredo Rangel, María del Rosario Guerra, Ernesto Macías, Susana Correa, Carlos Felipe Mejía, Daniel Cabrales, Carlos Fernando Motoa, Juan Carlos Restrepo, Bernabé Celis, Arturo Char, Myriam Paredes, Nidia Marcela Osorio, Juan Manuel Corzo, Nora García, Jorge Pedraza, Luis Emilio Sierra y Juan Diego Gómez, fueron algunos de los senadores que votaron a favor. Además, de los senadores de Opción Ciudadana, Antonio José Correa y Edgardo Pulgar del Partido de la U.

La decisión despertó malestar las redes sociales que ven en esa decisión una primera señal de lo que se vendrá en el gobierno de Duque. En la tarde se convirtió en tendencia el hashtag #DuqueiniciaAtacandoLaPaz. El recién elegido presidente había sido uno de los voceros más importantes de las críticas jurídicas al acuerdo de paz. De hecho, fue él quien presentó la demanda que terminó tumbando el Fast Track en la Corte Constitucional. La JEP y la participación política de los exmiembros de las Farc han sido los puntos en los que él ha hecho más énfasis.

En la desmovilizada guerrilla lo que sucedió este lunes genera preocupación y malestar. "24 horas de elegido el nuevo presidente y el CD quiere sabotear la JEP para que AUV pueda evadir sus responsabilidades", trinó el exjefe guerrillero Carlos Antonio Lozada.

No solo en esas toldas hubo rechazo. "Los que le creyeron a Duque el discurso conciliador anoche, les tengo dos datos: uribismo pide hoy en Senado aplazar debates de la JEP y de la prohibición del Asbesto. ¡Salto al pasado! política", dijo el ex viceministro Luis Ernesto Gómez, quien había adherido a Gustavo Petro.

Lo que viene en el Congreso no será fácil para la JEP. Las elecciones del 11 de marzo configuraron unas nuevas mayorías, lo cual hace pensar que si bajo el gobierno de la Unidad Nacional las normas de ese tribunal no pasaron, en el gobierno de Duque todo será aún más difícil. Por otro lado, el Congreso sesiona hasta el 20 de junio, es decir que quedan dos días ordinarios para aprobarla o habría que convocar a extras. Que tanto logre el gobierno mover el tema en el capitolio es una de las inquietudes más grandes de la semana después de las elecciones.