¿Puede poner el gobierno de Duque en riesgo la paz?

Iván Duque centró parte de su campaña en una crítica al proceso de paz y a los acuerdos con las Farc. En el Centro Democrático consideraron que el triunfo del No en el plebiscito fue un primer paso de un proceso que terminaría con su retorno al poder. La crítica se mantuvo, a lo largo del debate, aunque el presidente electo y su compañera de fórmula, Marta Lucía Ramírez, moderaron su posición al final, cuando había que buscar apoyos en el electorado de centro. Ambos dijeron que no volverían trizas los acuerdos –al contrario de lo que había dicho Fernando Londoño en la convención del partido– y que, sobre todo, conservarían la desmovilización y el desarme de las Farc y las condiciones para los combatientes –incluida la amnistía– necesarios para no regresar a la guerra.

