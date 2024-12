El Gobierno, en su intento desesperado por traer a Colombia a Salvatore Mancuso, cometió embarradas que aún no termina de corregir. En las próximas semanas se definirá si el exjefe paramilitar tiene su próximo destino en Bogotá o Roma. Pero mientras esto ocurre, los casos de otros dos jefes paramilitares vuelven a poner a prueba la desatinada gestión diplomática del país.

De las 48 versiones libres a las que lo citaron, Tovar Pupo no asistió a ninguna. Admitió algunos crímenes solo por línea de mando y negó haber ordenado reclutar menores, ejercer violencia sexual o secuestrar. El único relato conocido de este exjefe paramilitar aparece en un diario incautado de 111 páginas en el que cuenta cómo se volvió combatiente de tiempo completo en las autodefensas. “ Mi tiempo, a partir de ese momento, fue dedicado totalmente a la causa de la resistencia civil. Empezó en esos momentos el diseño de lo que sería el bloque Norte ”, escribió.

No dio los nombres de los financiadores ni de los políticos que colaboraron con las autodefensas. Para justificarse se ha escudado en que el Gobierno lo traicionó al extraditarlo y en que a su hermano lo asesinaron el 24 de diciembre de 2009, y que el Estado siquiera investigó el crimen. Mientras su hijo Jorge Rodrigo Tovar Vélez trabajó por la paz y recientemente el Gobierno lo nombró coordinador de víctimas del Ministerio del Interior, a Jorge 40 lo expulsaron de cualquier beneficio judicial por darle la espalda a sus víctimas.

La Jurisdicción Especial de Paz le cerró las puertas como paramilitar desde diciembre de 2019, aunque le dejó una rendija para que busque beneficios presentándose como financiador. La oferta es poco atractiva, pues contra él pesan los mayores crímenes perpetrados por el bloque Norte durante su comandancia, de modo que sus largas penas se mantendrán en firme. Como la JEP ya agotó el estudio de su caso, esto no puede ser excusa para que Colombia no active el amplio dosier criminal contra Jorge 40 por medio de una solicitud de extradición. Sin embargo, fuentes diplomáticas de Estados Unidos aseguran que hasta ahora no ha iniciado ningún trámite de extradición.

“Ante la inminente liberación de Jorge 40, las autoridades colombianas deben agotar todas las medidas disponibles para lograr su extradición o deportación inmediata a Colombia. Sería una verdadera burla a las víctimas que se repita el fiasco que ha sido hasta ahora el proceso de extradición de Mancuso",señaló José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch.

El Mellizo también lleva planeando por años su salida de la cárcel de Virginia. Lo prueban las reveladoras declaraciones que hizo en su contra Marco Tulio Quintero, un testigo de la Fiscalía en Colombia. En 2018 este abogado del exjefe paramilitar aseguró que Mejía Múnera protagoniza un escándalo de corrupción que compromete a magistrados del Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia. Pero que se abstuvo de hacerlo público por temor a que se le “viniera abajo su objetivo de asilo político”, basado en que la Justicia colombiana supuestamente lo persigue.