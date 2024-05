Jota Pe Hernández pide al presidente del Senado, Iván Name dejar su cargo como “acto de ética” por escándalo en la UNGRD

El presidente del Senado, Iván Name se vio en serios problemas luego de que el exsubdirector de desastres de la UNGRD, Sneyder Pinilla, revelara en declaraciones a SEMANA que Name había recibido 3.000 millones de pesos en el polémico contrato por la compra de los 60 carrotanques para llevar agua a La Guajira.

Es de recordar que dichos carrotanques se encuentran actualmente fuera de servicio.

Pinilla indicó que el 12 de octubre de 2023 se firmó el polémico contrato por 46 mil millones de pesos para la compra de 60 carrotanques. Inmediatamente después de la firma, se acordó la entrega del dinero al senador Iván Name. “Lo que yo hago es que le digo a un contratista que es de la Unidad: ‘Venga, hágame un favor, présteme 4.000 millones de pesos’ (…). Ese contratista me presta los 4.000 millones y son los que yo posteriormente entrego. Había un afán muy grande de entregar el recurso, pero yo no había encontrado la forma de hacerlo, porque no teníamos presupuesto”.

Iván Name Congreso Andrés Calle | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Tras conocerse que la cabeza mayor del Senado, está supuestamente implicado en el escándalo de corrupción, el senador Jota Pe Hernández le hizo un pedido a Iván Name y de paso al presidente de la Cámara, Andrés Calle, quien también se encuentra vinculado al caso. Para el senador es fundamental que en un acto de ética, ambos funcionarios se aparten de sus cargos mientras avanzan las investigaciones.

“En mi condición de Congresista y como integrante del Senado de la República, le solicito al Presidente del Senado, Iván Name y al Presidente de la Cámara, Andrés Calle, que en un acto de ética, se aparten de las presidencias del Congreso, mientras se realizan las investigaciones”, señaló el senador.

🇨🇴En mi condición de Congresista y como integrante del Senado de la República, le solicito al Presidente del Senado Iván Name y al Presidente de la Cámara Andrés Calle, que en un ACTO DE ÉTICA, se aparten de las presidencias del congreso mientras se realizan las investigaciones! pic.twitter.com/8ZamHl8f3D — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) May 3, 2024

Frente a esto, la Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar contra Name. En los próximos días, comenzará la recolección de evidencias, por lo que no se descarta que Pinilla sea citado a declarar. El exfuncionario ha manifestado su intención de colaborar y entregar información sobre este caso de corrupción, pero con la condición de que se le otorguen las medidas para proteger su vida y la integridad de su familia.

En la entrevista exclusiva con SEMANA, el exfuncionario de la UNGRD detalló la forma como se hizo la entrega del dinero en maletas y de manera personal a Name. Igualmente, mencionó que se le entregaron, en la ciudad de Montería, Córdoba, mil millones de pesos en efectivo al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, contra quien también se abrió una investigación preliminar.

“Él vive en el edificio K62, en Montería, eso nunca se me va a olvidar. Yo mismo le entrego a él, me espera su esquema de seguridad. Llego a un ascensor, subo al apartamento, y en el apartamento le hago entrega del dinero y me voy”, explicó Pinilla, quien en la actualidad busca un preacuerdo o un principio de oportunidad con la Fiscalía General para entregar toda la información.

Iván Name y Andrés Calle | Foto: SEMANA / Colprensa

En la entrevista exclusiva, Pinilla recordó que existía cierto afán para la entrega de este dinero al dirigente político liberal, pues todo esto se tenía que realizar antes de las elecciones que se iban a celebrar el 29 de octubre. A la pregunta, si el dinero iba a ser invertido en esos comicios, el exfuncionario de la UNGRD aseguró: “Me imagino, pero era un afán que tenían”.